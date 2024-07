Americká ekonomika se blíží rovnováze. Pokud dorazí recese, bude jako vždy nečekaná

Fed se soustředí na trh práce

Ačkoliv je efekt úrokových sazeb slabší, než se očekávalo, za poslední měsíce můžeme vidět první výsledky. Pro americký Fed přichází nejtěžší úkol – nesnížit sazby příliš brzo ani příliš pozdě. Ekonomická data nyní Fedu poměrně nahrávají. Celková inflace klesla na tři procenta, což je sice nad inflačním cílem, ale Fed má prostor soustředit se na svůj druhý mandát – trh práce. Ten se dostal od covidu do extrémní nerovnováhy a ještě na začátku roku 2022 byl poměr otevřených pozic a nezaměstnaných na úrovni 2, což je historický rekord. Dnes je tento poměr 1,2 otevřené pozice na jednoho nezaměstnaného, což je stejná úroveň jako předchozí maximum v lednu 2020.

Vyšší migrace pomohla zaplnit řadu otevřených a hůře placených pozic. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,1 procenta ze 3,6 procenta, kde byla rok předtím. Růst mezd zpomalil na 4,9 procenta, zatímco před rokem byl téměř na sedmi procentech. Ukazuje se jasný trend ochlazení, nicméně z úrovní extrémního přehřátí. To je velmi důležité, jelikož by se na první pohled mohlo zdát, že se ekonomika řítí do recese. To se stále může stát, jelikož bude nějakou dobu trvat, než se případný pokles sazeb do ekonomiky propíše. Na obecné rovině však trh práce pouze našel lepší rovnováhu, nepřehřívá se a neroste tlak na mzdy.

Začátkem července proběhla tradiční grilovačka guvernéra Fedu Jerome Powella před americkým Senátem. Trh práce byl hlavním témem, o které Fed nakonec opře argument ke snížení sazeb, ale velké obavy zůstávají hlavně kolem trhu s bydlením. Nabídka za poslední roky opět nestíhá držet krok s poptávkou, což vyústilo v nárůst cen a dostupnost bydlení klesla podle Národní asociace stavitelů domů na nejnižší úroveň za poslední dekádu. Nic zásadního na tom nezměnily ani vyšší sazby a mediánová cena za dům klesla ze svých maxim o necelých pět procent na 420 tisíc amerických dolarů.

Měkčí data nám však ukazují, že jsme i zde svědky postupného uvolnění. Menší rezidenční portál Redfin tento měsíc zveřejnil meziroční nárůst nabídek k prodeji o 33 procent. Také lídr na trhu Zillow zaznamenal růst nových nabídek meziměsíčně o osm procent a meziročně o 22 procent. Problémem ale zůstává špatná dostupnost bydlení a navzdory nedostatečné nabídce se kupci na trh zatím nevracejí. Že se trh s bydlením dostává primárně do zdravější rovnováhy, je vidět na důvodech prodejů, které jsou v 80 procentech spojeny s životními událostmi typu narození dítěte nebo svatba.

Recese přichází nečekaně

Ať už jde o rovnováhu na trhu s bydlením, trhu práce, nebo cenovou, nejde o statický, nýbrž dynamický ukazatel, který se neustále vyvíjí. Podle některých ekonomických teorií by se efektivní trh o rovnováhu postaral bez zásahu státu, ale tentokrát za cenu recese. Americká ekonomika se dostává ze stavu přehřátí, které díky expanzivní fiskální politice vydrželo i přes rostoucí úrokové sazby. Pokud skutečně dorazí recese, bude to pravděpodobně jako vždy nečekané a trh práce, bydlení a inflace budou reagovat až na samotnou recesi.

Autor je investiční stratég z J&T Investiční společnosti