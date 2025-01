Uplynulo šestnáct let od okamžiku, kdy začal fungovat bitcoin. Jak kryptoměna zraje, začínají se její uživatelé pouštět do nových a v mnohém nebezpečných her. Jejich rizika nemusejí být při omamném sledování grafů s cenou virtuální měny zjevná.

Na teenagera je to každopádně už teď úctyhodná kariéra ve světě financí. Z bitcoinu je nejvýnosnější investice poslední dekády, která zvládla už i pořádný zářez na Wall Street. Loňské americké burzovně obchodované fondy na bitcoin zaznamenaly co do objemu vložených peněz vůbec nejúspěšnější start ze všech nových amerických ETF v historii. Už letos může dominantní kryptoměna zdolat další metu, tu dost možná vůbec nejdůležitější.

Alespoň pokud začnou Donald Trump a další probitcoinoví republikáni uskutečňovat svůj záměr se zařazením virtuálních mincí do národních strategických rezerv. Senátorka Cynthia Lummisová chce dát tomuto plánu parametry, které by mohly cenu bitcoinu vystřelit ještě citelně výše. Podle jejího návrhu by americké instituce musely během příštích pěti let pořídit celkem milion virtuálních mincí, tedy jednadvacetinu všech existujících bitcoinů, což je objem srovnatelný s tím, kolik mincí aktuálně drží všechny americké bitcoinové ETF.

VIDEO: Mohly by státy zničit bitcoin? Odpovídá youtuber Kicom

Video vzniklo na jaře 2021. • Kicom

Zatímco u komentátorů Bloombergu nebo Financial Times (FT) vzbuzuje záměr zřídit vedle státní rezervy například nafty i národní zásoby virtuálních mincí silné pochyby, ti optimističtější držitelé bitcoinu se těžko brání představám, kam až by se mohl kurz kryptoměny díky iniciativě Trumpa a Lummisové vyšplhat.