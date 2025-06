Colt míří vysoko, akviziční apetit je velký a bude pokračovat

Colt CZ koupil amerického výrobce dílů pro revolvery Valley Steel Stamp. Podle vlastního vyjádření za něj zaplatil 59,5 milionu dolarů. To představuje pětinásobek EBITDA za rok 2024.

Pokud to srovnáme se samotným Coltem, jeho multiplikátor je někde kolem devíti až desetinásobku. Z tohoto pohledu společnost akvizici VSS nepřeplatila. Právě přeplacení a následná integrace do skupiny jsou rizika spojená s akvizicemi. Nicméně Colt v nedávné minulosti jasně ukázal, že tento proces umí zvládnout. Jako příklady mohou sloužit nákupy společností vyrábějící malorážové střelivo. Zejména akvizice tuzemské firmy Sellier&Bellot, která byla velmi úspěšná.

VSS navýší výkon skupiny Colt asi o pět procent. Ale ambice vedení Coltu je zvýšit tržby a zisk EBITDA ze současné úrovně na dvojnásobek do roku 2030. A většina, pravděpodobně drtivá většina, bude růst pomocí akvizic. Takže Colt bude dále velmi aktivní na poli M&A. A velmi pravděpodobně dojde, se vším respektem k VSS, i k nákupu větších společností.

Colt bude velmi pravděpodobně mířit na společnosti ze sektorů, které prohloubí vertikální integraci skupiny. Mohlo by se to týkat firem se segmentu střeliva nebo komponentů pro jeho výrobu. Různých doplňků k ručním palným zbraním. Výroby samotných zbraní nebo jejich komponentů. Nebo určitě například sektoru optiky. V každém případě Colt s pravděpodobností hraničící s jistotou pečlivě sleduje celý sektor a veškeré možné dění týkající se fúzí a akvizic. Troufám si odhadnout, že to nebude trvat dlouho a dočkáme se další konsolidace v sektoru.

