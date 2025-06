Fanoušci brutální jihokorejské série se konečně dočkají. V pátek 27. června Netflix uvede třetí a zároveň finální řadu seriálu Hra na Oliheň (Squid Game 3), která odpoví na otázku, co se stane s Hráčem 456. Režisér Hwang Dong-hyuk slibuje ještě temnější podívanou, nové dětské hry i postavy. Závěr, který podle něj nemůže být šťastný, uzavře jeden z největších televizních fenoménů posledních let.

Co čekat od třetí série Hry na oliheň?

Účastníci smrtících soutěží ve druhé řadě Hry na Oliheň prošli jen částí krvavého klání o miliardové výhry, a poslední díl nepřinesl jasné rozuzlení. Napínavé finále ale připravilo půdu pro třetí sérii, která bude ještě „temnější a ponurejší“, než její předchůdkyně, prozradil režisér jihokorejského hitu. „Svět, jak ho vnímám, má méně naděje. Chtěl jsem prozkoumat otázky jako: ‚Co je poslední záchrana lidstva? A máme vůli dát budoucím generacím něco lepšího?‘,” řekl Hwang listu The Guardian.

Diváci by po krvavých lázních v první i druhé řadě nepochybně ocenili alespoň náznak šťastného konce. „Ale některé příběhy prostě nemohou mít šťastný konec. Pokud se o to snažíte, ztratí svou podstatu,“ prohlásil k finále režisér, který tak naznačil, že fanoušci se happy endu nejspíš nedočkají.

TRAILER:Ukázka na třetí sérii Hry na Oliheň

O čem byly první a druhá řada Hry na oliheň?

V první řadě Hry na oliheň se do smrtící soutěže o miliardovou výhru zapojilo 456 zadlužených Jihokorejců. Na první pohled nevinné dětské hry se rychle proměnily v brutální klání s jediným pravidlem: kdo prohraje, zemře. Z celé skupiny přežil pouze Song Ki-hun, označovaný jako Hráč 456. Právě on se stal středobodem příběhu, který díky kontrastu mezi pastelovým vizuálem a extrémním násilím šokoval publikum po celém světě.

Druhá série navázala přesně tam, kde první skončila – u rozhodnutí hlavního hrdiny postavit se tvůrcům krvavého klání. Ki-hun se vydává po stopách těch, kteří celý systém organizují, a nakonec se znovu zapojí do nebezpečné hry. Kromě nových soutěžících a her přibyl prvek hlasování mezi hráči, který měl soutěži dodat nový rozměr. Vedle Ki-huna se vrací i tajemný Front Man - hlavní pořadatel her, a jeho bratr, policejní detektiv, který se snaží celý kruh násilí rozkrýt zevnitř.

Přestože druhá řada rozšířila svět Hry na oliheň o nové postavy i motivy, mezi fanoušky i kritiky už tak jednoznačný úspěch nesklidila. Oproti první sérii, která na Rotten Tomatoes dosáhla hodnocení 95 procent od recenzentů a 83 procent od diváků, se druhá řada musela spokojit s průměrnými 83 a 64 procenty. Podobný trend byl i na ČSFD a IMDb, kde druhá řada sbírala mírně horší známky.

Kdy vyjde třetí řada Hry na oliheň?

Třetí a finální řada Hry na oliheň bude mít premiéru v pátek 27. června, kdy Netflix zpřístupní všech šest epizod najednou. Stejně jako u předchozích sérií se délka jednotlivých dílů bude pohybovat přibližně mezi 30 a 60 minutami. Zatímco první řada nabídla devět epizod, druhá měla sedm dílů.

TRAILER:Teaser na třetí řadu Hry na oliheň

Dočkají se diváci dalších příběhů ze světa Hry na oliheň?

V amerických médiích se už loni objevily zprávy, že uznávaný režisér David Fincher připravuje remake Hry na Oliheň. Hwang sice deníku The Guardian řekl, že zatím nemá oficiální potvrzení, ale těší se na Fincherovo zpracování. „Jsem jeho velký fanoušek – když jsem studoval film, viděl jsem spoustu jeho děl. Pokud je to pravda, vítám to z celého srdce.“

Do té doby se fanoušci Squid Game mohou těšit na třetí řadu seriálu, která zřejmě vyvolá stejný rozruch jako předchozí dvě. Přestože Netflix o sérii hovoří jako o poslední, Hwang návrat k tématu nevylučuje. „Nelze říci, že už nikdy nic podobného neuděláme,“ uvedl jihokorejský režisér. Kdybych se měl vrátit do světa Hry na oliheň, asi bych to udělal formou spin-offu. „Některé nitky zůstaly nedotažené. Mezi první a druhou sérií je tříletá pauza. Co dělali padouši, zatímco Ki-hun hledal Front Mana a Recruitera? Co dělají růžoví strážci mimo Squid Game? To by byly zajímavé náměty k prozkoumání,” prohlásil Hwang.

Kde sledovat seriál Hra na oliheň 3?

Třetí řadu seriálu Hra na oliheň najdou diváci výhradně na platformě Netflix, která jako jediná drží práva na jeho vysílání. Kdo chce sledovat závěrečnou kapitolu tohoto populárního jihokorejského thrilleru, musí mít aktivní předplatné Netflixu.

Cena předplatného a jak si předplatit Netflix

Netflix nabízí tři úrovně předplatného. Základní tarif Basic vyjde měsíčně na 239 korun, standardní varianta stojí 309 korun a za nejvyšší balíček Premium si uživatelé připlatí 379 korun. Jednotlivé tarify se liší především kvalitou obrazu a zvuku, ale také počtem zařízení, na kterých je možné obsah sledovat současně.

Na čem sledovat Hru na oliheň 3?

Jakmile si na Netflixu vytvoříte účet a zaplatíte předplatné, můžete třetí řadu Hry na oliheň sledovat buď přímo na webu, nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Seriál si přehrajete na celé řadě zařízení – od chytrých televizí přes mobilní telefony a tablety až po klasické stolní počítače a notebooky.

Další obsah na Netflixu

Předplatitelé Netflixu získávají přístup k rozsáhlé knihovně filmů a seriálů, z nichž mnohé – stejně jako Hra na oliheň – najdou výhradně na této platformě. Kromě nejnovějších titulů nechybí ani osvědčené klasiky z produkce Netflixu, které si lze kdykoli pustit.

Na Netflix se letos vrátí Stranger Things

Na Netflix letos konečně zamíří i pátá a zároveň poslední řada seriálu Stranger Things. Na rozdíl od Hry na oliheň ji ale čeká poměrně netradiční schéma. První čtyři epizody zveřejní streamovací platforma 26. listopadu, další tři na Vánoce a poslední díl vyjde na silvestra. Série nabídne kombinaci kratších i delších dílů, závěrečná epizoda má podle Netflixu trvat 2,5 hodiny, což z ní činí nejdelší díl v historii celého seriálu.

Záporákem dlouho očekávaného finále bude opět Vecna (Jamie Campbell Bower), odhalený ve čtvrté sérii jako hlavní původce zla. Do městečka Hawkins se vrátí většina známých postav včetně Eleven (Millie Bobby Brown), Mikea (Finn Wolfhard) či Hoppera (David Harbour). Osud Max, která skončila v kómatu, zůstává nejasný – účast herečky Sadie Sink ale Netflix potvrdil.

Finální série má být dosud nejtemnější a nejděsivější, o čemž svědčí i přísnější filmová klasifikace filmový rating MPAA „R“. Podle oficiální klasifikace takový obsah obvykle zahrnuje vulgární výrazy, explicitní násilí, sexuálně laděné scény s nahotou nebo zobrazení užívání návykových látek. Značka Stranger Things tím ale nekončí – chystá se animovaný seriál i spin-off, o jehož podobě zatím tvůrci mlží.

Netflix má v roce 2025 nabitý program

Netflix zahájil rok výraznými tituly – v lednu zaujal diváky historickým dramatem Kdysi dávno v Americe a nedávno přidal také syrové psychologické drama Adolescent. V červnu se premiéry dočkala i třetí řada seriálu Ginny & Georgia. V průběhu roku plánuje streamovací gigant uvést například druhé pokračování Wednesday a třetí sérii Diplomatických vztahů (The Diplomat Season).

Netflix vládne streamovacím vodám

Netflix si i v polovině roku 2025 drží pozici globální jedničky mezi streamovacími službami. S více než 300 miliony předplatitelů zůstává největší placenou platformou světa, přičemž během letošního jara zaznamenal největší nárůst nového obsahu ze všech hlavních konkurentů. Výrazně investuje do vlastních seriálů a filmů – mezi klíčové hity patří právě Hra na oliheň, Stranger Things nebo Bridgertonovi. Místo honby za novými uživateli se Netflix stále víc zaměřuje na tzv. engagement, tedy aktivitu diváků, a rozšiřuje také nabídku s reklamami.

Například jen ve druhém čtvrtletí 2025 navýšil objem obsahu o více než 18 procent, zatímco konkurence rostla mnohem pomaleji. Tituly jako Hra na oliheň hrají v jeho strategii zásadní roli – kombinují vysokou sledovanost, mezinárodní dosah a potenciál pro další formáty, včetně reality show či spin-offů.