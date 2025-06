Ještě citelněji ale působí realita českého trhu s bydlením. „Mladí lidé dnes nechtějí zakládat rodiny, pokud nejsou zabezpečení. Vlastní bydlení je pro ně tou první základní podmínkou,“ vysvětluje Kalíšková. V mezinárodních srovnáních patříme k nejhorším: pořízení průměrného bytu spolyká více než třináct ročních platů. Nájemní trh přitom nabízí jen mizivou jistotu – smlouvy na dobu určitou, nevyzpytatelné navyšování nájmů a nedostatek startovacích bytů nutí mladé páry odkládat rodičovství na neurčito.

Kratší rodičovská, kvóty pro otce a více jeslí

Do toho přichází fenomén, který sama ekonomka nazývá rodičovskou pastí. Tříletá placená rodičovská dovolená patří k nejdelším na světě, jenže namísto komfortu přináší podle Kalíškové hlavně zabetonované role. „Čím delší máme tu mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, čím větší část té péče necháváme na ženách, tím menší mají ochotu mít druhé nebo třetí dítě,“ říká. Průzkum Mumdoo z loňska odhalil, že 93 procent matek dětí do čtyř let by rádo pracovalo, avšak chybějí jesle, dětské skupiny i flexibilní úvazky.

Kalíšková proto volá po dvou klíčových krocích. Zaprvé zkrátit a lépe zaplatit rodičovskou, přidat nepřenosnou kvótu pro muže. „Každý z rodičů má mít vyhrazenou dobu… pokud si nevyčerpáte tuhle dobu, tak vám vlastně propadne,“ popisuje model, který v Německu zvedl podíl tatínků na rodičovské z dvou na téměř padesát procent během několika let. Zadruhé masivně rozšířit péči o nejmenší děti. Od května už zákon umožňuje tzv. sousedské hlídání a flexinovela garantuje návrat na původní pozici, pokud se rodič vrátí do práce do dvou let věku potomka.

