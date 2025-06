Investoři se vracejí k obrannému průmyslu. Strnadova CSG si výrazně zlevnila dluh

Czechoslovak Group Michala Strnada snížila ve středu při prodeji dluhu v hodnotě 1,8 miliardy eur (44,6 miliardy korun) své úrokové náklady téměř na polovinu, informují Financial Times . CSG je jeden z největších evropských výrobců munice. Důvodem je i nadšení investorů do obranného průmyslu.

Společnost, která sídlí v Praze a většinu svých příjmů má z dodávek pro ukrajinské ozbrojené síly, ocenila nový pětiletý dluh v dolarech a eurech na výnos 6,5 procenta, resp. 5,25 procenta. To znamená dramatický pokles výpůjčních nákladů od posledního financování CSG. Jde o dluhopis v hodnotě 775 milionů dolarů (16,5 miliardy korun) z listopadu.

Podle investorů je schopnost společnosti vstoupit na veřejné trhy – a to za tak výhodných podmínek – důkazem rehabilitace zbrojního průmyslu v očích mnoha portfolio manažerů. Ti se tomuto odvětví ještě nedávno vyhýbali kvůli tlaku na dodržování ekologických, sociálních a správních principů (ESG).

Tento posun přichází ve chvíli, kdy se financování evropského obranného sektoru stalo pro řadu vlád prioritou. Impulsem byla mimo jiné hrozba prezidenta Donalda Trumpa, že omezí americkou podporu evropským spojencům.

„S válkou na Ukrajině to lidé nyní vnímají jako sektor, který je skutečně důležitý pro blaho a bezpečnost celé společnosti,“ uvedl investor do dluhopisů s vysokým výnosem u velkého evropského správce aktiv pro FT. „Je nyní snazší obhájit vlastnictví takového jména. A těžko si dovedu představit sektor, který by byl z hlediska vyhlídek na růst přesvědčivější než evropská obrana.“

Velký zájem investorů

Společnost CSG začala v pondělí prodávat dluh v minimální výši 500 milionů dolarů a 350 milionů eur, ale po obdržení velké poptávky zvýšila objem transakce na 1 miliardu dolarů, respektive 1 miliardu eur. Společnost uvedla, že investoři nabídli 4,1 miliardy dolarů a 5,6 miliardy eur z obou dluhopisů.

Podle údajů poskytnutých investorům do dluhopisů více než 40 procent příjmů skupiny za 12 měsíců do prosince pocházelo z dodávek na Ukrajinu, zatímco dalších 40 procent ze zbytku Evropy.