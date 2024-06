Vystudovaný ekonom, který v kampani šermoval motorovou pilou symbolizující chystané radikální řezy veřejným sektorem, se stal díky svému oblíbenému zvolání ¡Afuera! (Pryč s tím!) námětem řady memů.

Povedlo se mu ale i něco hmatatelnějšího, byť za cenu masových protestů v ulicích Buenos Aires. Tamější státní rozpočet vykazuje přebytek pátým měsícem v řadě a meziměsíční míra inflace poprvé po roce a půl klesla v květnu pod deset procent.

Ekonomická laboratoř

V dalších ohledech zatím ale zůstává jen u snění. Hlavně příznivci kryptoměn musejí krotit svá velká očekávání, která si od Mileie slibovali. Argentinský prezident se zatím neodhodlal ke kroku, který by z něj udělal skutečného průkopníka: převedení jedné z největších ekonomik na kontinentu alespoň částečně na bitcoinový standard.

Argentinský prezident Javier Milei navštívil továrnu Tesly v Austinu a setkal se s Elonem Muskem • APF News

Ano, hlavní kryptoměna se už roku 2021 zařadila po bok dolaru coby platidlo v El Salvadoru. Nikde na světě ale ještě nedošlo k situaci, že by bitcoin formálně nahradil zavedenou domácí měnu s vlastní centrální bankou.

Argentina je nyní z vnějšího pohledu zajímavou ekonomickou a monetární laboratoří. A naděje držitelů bitcoinu, kterým by případná adopce virtuální měny dalším velkým hráčem zhodnotila jejich investici, vzbudil Milei ještě před uvedením do úřadu svými výroky, že bitcoin představuje přirozenou protireakci na údajně pochybné fungování centrálních bank.

I to je důvod, proč americký držitel více než 200 tisíc bitcoinů Michael Saylor označil v rozhovoru pro e15 Mileie za nejpůsobivějšího politika současnosti, který ztělesňuje to, co jeho země potřebuje.

Zatím to ale nevypadá, že by Mileiova domovina ze všeho nejvíc potřebovala zrovna bitcoin. Po víc než půlroce vlády nového prezidenta vyvstává otázka, jestli je Argentina tou zemí zaslíbenou, kde se všechny teoretické výhody bitcoinu coby možných neinflačních peněz budou moci naplno ukázat. Cestu k širokému používání tamními obyvateli má kryptoměna zatím teoreticky umetenou – argentinské peso je kvůli hyperinflaci coby uchovatel hodnoty nepoužitelné.

V praxi jihoamerická země nebyla žádnou výjimečnou kryptovelmocí ani před Mileiovým nástupem. Podle loňského žebříčku analytické firmy Chainalysis je používání virtuálních měn rozšířenější ve 14 státech světa, přičemž na prvních příčkách se nacházejí Indie, Nigérie, Vietnam a Spojené státy, i Brazílie je o šest pozic výš. V Argentině k tomu od dubna platí předchozí vládou připravená povinná registrace všech poskytovatelů služeb kolem virtuálních měn, což může snížit ochotu tamních podnikatelů do kryptobyznysu vstupovat.

Tento týden Milei navíc na sociální síti X připomněl, že se zasazuje o volnou měnovou konkurenci. Kdo bude chtít používat bitcoin, tomu by nemělo sice nic bránit, prezident ale svým výrokem dal najevo, že ještě radši než bitcoin má volný trh. A argentinskému trhu s valutami dominuje americký dolar, který by měl podle jedné z Mileiových předvolebních vizí nahradit kolabující peso.

Bitcoin nad dolar? Ne tak úplně

I bitcoinový guru Saylor přiznává, že pro běžné Argentince představuje nejznámější kryptoměna avantgardu, kterou nutně nepotřebují – jejich touhu používat relativně stabilní peníze plně uspokojí dolar. Pro digitálně zdatnější Jihoameričany může představovat zajímavou alternativu také virtuální dolar s názvem tether. Tedy kryptoměna pevně svázaná s kurzem dolaru, která je v rozvíjejících se zemích pro běžné transakce mnohdy více používaná než bitcoin.

To samozřejmě neznamená, že největší kryptoměna v Argentině zůstane zcela na okraji. Pokud si ale její roztleskávači slibovali od Mileie nastolení bitcoinového standardu, po zbytek současného funkčního období argentinského prezidenta by měli podobné fantazie raději nechat spát. Jejich sny projektované do Mileie jsou o to snazší a lákavější, čím je argentinský kontext vnějšímu pozorovateli vzdálenější. Také proto bude dobré být při tom, když Milei zkusí tuto vzdálenost přemostit svou pražskou přednáškou. A třeba v ní dojde i na bitcoin.