České firmy budou mít na dostavbě Dukovan podíl 60 procent, ubezpečoval Vlček

Vláda nepochybuje o tom, že podíl českých firem na stavbě a provozu nových jaderných bloků v Dukovanech dosáhne slibovaných 60 procent z projektu. V současné době je smlouvami garantovaný 30procentní podíl a další kontrakty by měly následovat, uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Zároveň odmítl, že by projekt mohla zkomplikovat nová korejská vláda, stavba má podle něj podporu celého politického spektra Jižní Koreje.

Společnost Elektrárna Dukovany II, která má jaderný tendr na starosti, v minulém týdnu podepsala po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s korejskou firmou KHNP finální smlouvy k výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech. KHNP loni uspěla v jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

Podíl českých firem na Dukovanech

Jedním ze základních témat pondělního jednání ministra se zástupci regionu Třebíčska bylo zapojení českého průmyslu do celé stavby. Korejci v minulosti přislíbili podíl českých firem ve výši 60 procent z projektu.

„Nebojíme se, že bychom toho nedosáhli,“ řekl Vlček. Připomněl, že KHNP už před měsícem uzavřela s českými firmami závazné smlouvy, které garantují českému průmyslu zhruba 30procentní podíl na stavbě. Smlouvy se týkají například dodávky celé turbínové haly, inženýrských prací nebo dalších technologických prací.

Podmínky jaderného tendru podle Vlčka navíc obsahují bezpečnostní záruky, které by měly primárně splnit české firmy, které jsou už nyní dodavatelem jaderných technologií pro současné bloky v Dukovanech i Temelíně. Ministr také upozornil, že zapojení českých firem bude důležité pro získání zkušeností a referencí při dalších obdobných projektech, ať už v Česku nebo v zahraničí.

Dostavbě nehrozí překážky z Koreji

Vlček dále ubezpečil, že projektu nehrozí komplikace ze strany nové korejské vlády například při vývozu jaderných technologií z Jižní Koreje. „Projekt má výbornou politickou podporu v Koreji. Máme silnou zpětnou vazbu od celého politického spektra,“ řekl. Korea si minulý týden zvolila nového prezidenta, jeho prvním krokem bude ustavit novou vládu.

Tématem jednání byla podle Vlčka i naplňování dalších projektů a staveb, které s Dukovany souvisí. Půjde především o rozšíření dopravní infrastruktury, bytových kapacit, kulturních, bezpečnostních a dalších staveb. „Nyní dojednáváme další kroky v rámci zpracované socioekonomické studie, abychom měli definované další kroky,“ podotkl ministr.

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má na starosti jaderný tendr v ČR, začala okamžitě po podpisu finálních smluv k Dukovanům plánovat společně s korejskou firmou KHNP další kroky k výstavbě jaderných bloků. Na léto je například naplánován geologický průzkum lokality, připravovat se také začne povolovací a licenční dokumentace. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl předseda představenstva firmy EDU II Petr Závodský. Dnes upozornil, že se začala připravovat také administrativní budova v lokalitě stavby.

Geologický průzkum bude na pozemku pro oba bloky provádět firma ČEZ Energetické produkty s dalšími firmami zřejmě do konce letoška. „Vrty budou hluboké, třeba přes 100 metrů,“ uvedl Závodský. Dodal, že průzkum tam byl udělaný i dřív, ale teď je dané i konkrétní rozložení budoucích budov včetně reaktorů. U elektrárny už stavbaři budují administrativní budovu pro EDU II, dokončená bude v půli příštího roku. Týmy sice v dukovanské elektrárně má, ale budou se rozrůstat, řekl. Staveniště pro první nový blok Dukovan by mělo být předané v roce 2029.

Kvůli přepravě materiálu, těžkých a nadrozměrných komponent pro nové bloky bude podle Vlčka potřeba investovat jen do dopravní infrastruktury okolo 15 miliard korun. Závodský uvedl, že pro nadrozměrné transporty měly být silnice připravené v roce 2030.