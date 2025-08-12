CSG testuje vstup na burzu. Jaká je skutečná hodnota největší české zbrojařské skupiny?
Czechoslovak Group se chystá využít evropského boomu obranného průmyslu a nabídnout své akcie investorům na burzách v Amsterdamu a v Praze. Odhad hodnoty českého zbrojařského gigantu je při detailním pohledu na evropské poměry a postavení CSG ve světě hodně vysoký. Podle nejmenovaných zdrojů Bloombergu firma sama odhaduje svoji hodnotu na 30 miliard eur, v přepočtu 750 miliard korun. Má CSG skutečně takovou hodnotu?
Stoprocentním vlastníkem CSG je třiatřicetiletý Michal Strnad, který skupinu, původně založenou jeho otcem Jaroslavem v roce 1995, řídí. U rodinné firmy, která se nikdy neobchodovala na burze, je vstupní hodnota zásadní pro vytvoření očekávání investorů. Bloomberg přitom uvádí 30 miliard jako přání samotné CSG.
Hodnota firmy se oceňuje jako EBITDA (zisk před daněmi, odpisy, úroky a amortizací), která se znásobí poměrem u srovnatelných firem v oboru. U CSG loni EBITDA dosáhla 1,079 miliardy eur, tedy zhruba 27 miliard korun, a to při tržbách 4,008 miliardy eur (100 miliard korun). Samotná firma svoji hodnotu vidí na 27,8 násobku své EBITDA.
Nad poměry evropských zbrojovek
Na první pohled to může vypadat, že se pohybuje v mantinelech zbrojního byznysu. Klíčová otázka samozřejmě je, s čím CSG srovnávat. Největší německá a zároveň evropská zbrojovka Rheinmetall AG, která se obchoduje na burze ve Frankfurtu, má aktuálně hodnotu 30,3 násobku své poslední zveřejněné EBITDA. Tržní kapitalizace Rheinmetallu dosahuje podle dat z osmého srpna 72,33 miliardy eur. CSG se zvoleným násobkem sama sebe řadí do stejné ligy jako Rheinmetall, jeden z největších evropských dodavatelů Severoatlantické aliance, který vydělává na výrobě a vývoji zbraní.
Samotné CSG tedy svoji hodnotu odhaduje na více než 40 procent aktuální tržní hodnoty Rheinmetallu. Česká firma se přitom mezi úplně největšími dodavateli armád zemí NATO zatím neobjevuje.
U francouzské zbrojní skupiny Thales SA, která se obchoduje na burze v Paříži, je aktuální tržní hodnota na 18násobku její EBITDA. U další z největších evropských zbrojovek, britské BAE Systems, obchodované na burze v Londýně, dosahuje tržní hodnota 17násobku EBITDA. Pokud se CSG skutečně ke vstupu na burzu rozhodne, bude muset vysvětlit investorům, proč je její hodnota jako násobek EBITDA podstatně vyšší než u největší francouzské i britské zbrojovky.
Skoro polovina zisků z obchodu
Detailní pohled do výroční zprávy CSG ukazuje, že výrazně větší část její EBITDA než u jiných evropských zbrojařů za poslední rok pochází z obchodu. Z celkových 1,079 je to přesně 471,6 miliardy eur. Když se srovnají detailní data jednotlivých výrobků ze skupiny CSG, je zřejmé, že vydělává na tom, že přeprodává také zboží od jiných výrobců. Přestože v posledních letech od začátku války na Ukrajině masivně investovala do nákupu firem především na munici po celém světě, včetně americké Kinetic Group.
Zisky čistě z obchodu se při oceňování posuzují výrazně jinak než při prodeji vlastních výrobků. Zpravidla se používá čtyřnásobek EBITDA. Kdyby se tedy zhruba 47 procent celé EBITDA u CSG znásobilo jen čtyřkou a na zbytek by se velkoryse použil koeficient Rheinmetallu, dostáváme se na necelých 19 miliard eur. K ještě nižšímu výsledku dojdeme, když na výpočet hodnoty CSG použijeme aktuální měřítko Thales nebo BAE Systems.
Třetina tržeb z Ukrajiny
CSG je navíc obrovsky závislá na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Podle výroční zprávy za rok 2024 se dodávky na Ukrajinu na tržbách skupiny podílely 33,1 procenty. Ze zmíněných 4,009 miliardy eur je to 1,32 miliardy. Dalších 34,9 procenta utržila Strnadova skupina ze zemí Evropské unie.
Jako velký úspěch sama CSG zdůrazňuje, že 25,8 procenta jsou tržby od amerických zákazníků. To je na poměry evropských zbrojních skupin silné číslo. Při pokračující obchodní válce, kterou rozjel Donald Trump, se dá očekávat, že evropské zbrojovky se budou za Atlantikem prosazovat čím dál obtížněji. Předností CSG je loňská americká investice do Kinetic Group, předního amerického výrobce malokalibrové munice včetně známých značek jako Remington nebo Federal. Zbývající tržby pocházejí ze zemí mimo Severoatlantickou alianci.
Právě závazek zemí NATO investovat do budoucna až 5 procent HDP ročně je jednou z motivací, proč si chce CSG jít na burzu pro peníze, aby dokázala využít zbrojního boomu. Ze struktury tržeb je ale na první pohled zřejmé, jak je firma zranitelná kvůli případnému konci války na Ukrajině. Zjevně se proto snaží využít čas, kdy se ještě americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi nepodařilo zastavení konfliktu na Ukrajině dohodnout. Právě načasování bude pro emisi akcií Strnadovy skupiny, jemuž podle Bloombergu radí banka J.P. Morgan, klíčové.
CSG zažívá od začátku války na Ukrajině nejlepší období ve své historii právě proto, že se velmi silně soustředí na dodávky munice. Malorážová munice tvoří 20 procent jejich tržeb. Vojenská technika a velkorážová munice 60 procent. Velké evropské zbrojovky se výrazně více soustředí právě na dodávky techniky. O výsledcích i tržní hodnotě všech zbrojních skupin výrazně rozhodne to, do čeho budou v příštích letech země NATO těch žádaných 5 procent HDP investovat.