A v tomto případě samozřejmě platí, že nižší zisk znamená nižší dividendu. Návrh na její výši z úst vedení společnosti zatím nezazněl. Nicméně vzhledem k platné dividendové politice distribuovat mezi akcionáře šedesát až osmdesát procent očištěného čistého zisku naznačuje interval mezi 39 a 52 korunami na akcii.

Návrh dividendy musí být v programu na valnou hromadu, na které musejí akcio­náři dividendu schválit. A program je pak nutné zveřejnit nejpozději měsíc před konáním valné hromady. Letošní datum valné hromady ještě nebylo stanoveno. Loni se konala 26. června. Zhruba v podobném termínu se tedy dá očekávat shromáždění i letos. To by znamenalo, že do konce května by měla být zveřejněna agenda valné hromady včetně návrhu dividendy.

Akcionáři samozřejmě nemusejí s návrhem souhlasit. Mohou přijít s protinávrhem. To se stalo loni, kdy vedení ČEZ nabízelo akcionářům 117 korun, ale majoritní akcionář navrhl 145 korun. Valné hromady se účastní kolem 80 procent všech akcionářů. Majoritní vlastník energetické skupiny ovládá téměř 70 procent všech akcií. To znamená, že si silou svých 70 procent svůj protinávrh také schválil.

Kolik bude dividenda letos? Předpokládám, že management navrhne maximum, tedy 80 procent zisku, což odpovídá 52 korunám. Ale také se domnívám, že dojde k protinávrhu na výplatu celého zisku. To by znamenalo 65 korun na akcii.

ČEZ zveřejní výsledky za první čtvrtletí tohoto roku 14. května. To by mohla být příležitost, kdy dojde ke stanovení data valné hromady a návrhu dividendy.

Autor je analytik Komerční banky