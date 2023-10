Drahým energiím nelze zabránit ani pod palbou průmyslové kritiky | e15.cz

Petr Fiala se před pár dny ocitl tváří v tvář drtivé kritice průmyslníků za zdražující se energie v Česku. Jde nesporně o vážný problém hrozivě prostupující celou (nejenom) domácí ekonomikou. Nelze se ovšem zbavit dojmu, že ze strany šéfů tuzemského průmyslu jde o objevování důsledků něčeho, co bylo schválením Green Dealu nastartováno už minulou vládou před třemi lety a co již nelze zastavit. Navíc jakoby zapomněli na to, do jak žalostného stavu se v posledních letech dostaly vládní finance.