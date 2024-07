Dukovany drahé, ale naše. Elektrárna se prodraží a budeme muset dovážet

Nekupujeme televizi

Ta má podle oznámení vlády činit dvě stě miliard korun za jeden blok a čtyři sta miliard za dva, které se budou stavět prakticky souběžně, když práce na druhém bloku začnou s ročním až dvouletým odstupem po prvním. Této ceně se nicméně říká „overnight“ neboli cena „přes noc“. Je to cena, jaká by vycházela, kdyby dodavatel postavil elektrárnu během pár dní. Asi jako když si objednáte v Alze novou televizi a zítra vám ji přivezou domů. U takové stavby, jako je jaderná elektrárna, je to pochopitelně dost jinak. Stavbu objednáme podepsáním smlouvy na jaře. Do roku 2029, kdy se má poprvé kopnout, je třeba vyřídit všechno papírování od licence po stavební povolení a připravit silnice a mosty i další infrastrukturu, aby šlo na staveniště dopravit všechny nadměrné náklady a dělníci měli kde bydlet. To má stát podle ministra financí až 85 miliard nad uvedenou částku během pěti let a stát s tím musí počítat v rozpočtu.