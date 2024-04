Nařízení o digitálních službách (známému pod zkratkou DSA) se věnujeme na těchto stránkách hodně, protože jde o přelomovou legislativu, která má v celé EU „zkrotit“ platformy jako Facebook, Instagram, YouTube, TikTok nebo X. Přináší pro ně celou řadu povinností, které by měly hlavně široké veřejnosti, ať již běžným uživatelům, akademickým výzkumníkům, nebo neziskovým organizacím pomoci se dozvědět, jak fungují a jaký vliv mají na společnost.

Součástí pravidel je i takzvaná transparentnost reklam. Platformy mají v krátkosti povinnost zpřístupnit knihovnu, kde se ukládají všechny reklamy zobrazené uživatelům včetně údajů o jejich zadavateli, o tom, kdo za inzerci zaplatil, o cílových skupinách, na které byly zaměřeny, a o jejich dosahu, a to za každý členský stát zvlášť. Pomáhá to především v oblasti politické reklamy či k dohledávání různých reklamních podvodů typu „prezident Petr Pavel vám doporučuje investovat do dluhopisů ČEZ“, kvůli kterým řada lidí přišla o desítky tisíc korun.

Potud teorie. Jak je to v praxi, se rozhodla otestovat nezisková organizace Mozilla, která stojí za populárním internetovým prohlížečem Firefox a patří mezi bojovníky za více soukromí a větší práva uživatelů právě vůči digitálním gigantům. Spolu se společností CheckFirst se rozhodla podívat na to, jak jednotlivé velké internetové firmy přistupují k plnění povinnosti, kterou jim předepisuje evropská regulace. A dopadlo to tak nějak podle očekávání.