Investování je riziko. Proč je ale riskantní neinvestovat?

Průměrně je nám v České republice 43 let a zrovna nově víme, že půjdeme do důchodu v 67 letech. V průměru tak máme více než slušný investiční horizont. Ne každému se to podaří a ne každý potřebuje následující finanční úvahu, ale s velmi malou mírou zjednodušení se dá tvrdit, že je to s investováním v průměru úplně naopak, než se normálně říká. Tedy že investování není riziko, ale naopak je riziko neinvestovat.