Jak složit investiční portfolio podle ChatGPT? Vyhněte se mikrofirmám, jinak hrozí výplach
Hned po spuštění modelu ChatGPT 4 v březnu 2023 jsem zkusil umělou inteligenci požádat o investiční radu. Experiment na konci roku 2023 skončil špatně. Respektive hned první rychlý výběr pěti velkých technologických firem se stroji povedl, ale konzervativnější portfolio bylo hodně za průměrem trhu.
Index S&P 500 do konce roku vyrostl o necelých 22 procent, takže bylo jen velmi obtížné ho překonat. Přesto mix prvních pěti akcií, které model vybral (Amazon, Nvidia, Zoom, JP Morgan Chase a Tesla) ho překonal hned dvojnásobně. S výjimkou Zoomu všechny čtyři tituly rostly rychleji než index, samozřejmě v čele s raketou jménem Nvidia.
Finální portfolio namíchané i s americkým dluhopisem si ale vedlo v roce 2023 špatně. Co v něm bylo? Apple, Verizon, Johnson & Johnson Procter & Gamble, Walmart, Clorox, McCormick, NextEra, American Water Works a Waste Management. AI dostala zadání, že má být konzervativnější, takže očekáváním nebylo hned překonat index, nicméně finální růst o 3,1 procenta byl bez debat špatný, už jen ve srovnání s tím, co v té době nabízely spořicí účty.
Experiment pokračuje dál, protože finální portfolio jsem chtěl složit jak na rok, tak na pět let. V březnu 2028 uvidíme výsledky, ale zatím to vypadá slibně. S více než 80 procenty je portfolio umělé inteligence výrazně nad indexem. Složení bylo stejné jako u portfolia do konce roku 2023, akorát místo 60procentního zastoupení dluhopisů ho ChatGPT snížil na 40 procent.
Slibný experiment a jeho velká minela
Někteří fanoušci velkých jazykových modelů na to jdou mnohem sofistikovanějším způsobem. Příkladem je člověk s přezdívkou LuckyOne7777, jenž zveřejnil k dispozici svůj prompt na repozitáři GitHub a každý týden odhaluje, jak se jeho modelu daří. Vsadil pouze na firmy s nejmenší kapitalizací a po umělé inteligenci chce hloubkové rozbory a každodenní aktualizaci portfolia podle situace.
Jeho pokus se velmi rychle rozšířil po sociálních sítích, nejen proto že ho může každý sledovat a napodobovat, ale zejména kvůli tomu, že skvěle fungoval. Plán byl na 26 týdnů a po devíti týdnech portfolio vyrostlo o 29,2 procenta, zatímco index S&P 500 posílil jen o 4,7 procenta. Vypadalo to dokonce, že to není příliš náhoda, protože autorovi nápadu rostly zisky týden po týdnu.
Model ale stál v jednu chvíli z poloviny na akciích společnosti aTyr Pharma. A té se nepodařilo získat kulaté razítko na nové léky a firma ztratila čtyři pětiny své hodnoty. Nadšená očekávání investorů se nepotvrdila a výplach s sebou vzal i portfolio umělé inteligence. V komentářích autora experimentu nešetřili, a dokonce kritizovali, že umělá inteligence udělala velký omyl, když mezi mikrofirmy zařadila malou firmu, kterou aTyr před propadem s kapitalizací přes půl miliardy dolarů byl.
Nejenže tak sázka modelu nevyšla, navíc se ani správně neřídila zadáním. Reakce autora? Společnost ze seznamu vyškrtl, jako by tam nebyla, a slíbil, že bude výběr firem ručně kontrolovat. To ale jde proti původnímu záměru celý proces zautomatizovat a nechat jej na umělé inteligenci. Nicméně fungovat to může. Uvidíme. Zatím to ale vypadá, že umělá inteligence umí dělat velmi drahé chyby.