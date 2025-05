To ale znamená, že ocenění amerických trhů zůstává vysoké. Ukazatel očekávaného P/E za celý rok 2025 je kolem hodnoty 21,5, což je nad historickým průměrem. Trh očekává stále vysoký růst zisku na akcii, pro tento rok o více než 11 procent, pro rok 2026 o více než 12 procent a tyto výhledy po oznámení „recipročních“ cel prozatím příliš nepoklesly. Vzhledem ke kombinaci stále vysokého ocenění trhu, nejistoty ohledně kroků Donalda Trumpa, možné recesi americké ekonomiky, velmi optimistických výhledů na zisky a stále vysokých sazeb Fed se zdá, že americký index má aktuálně rizika spíše směrem dolů.

Ocenění evropských akcií se naopak nezdá být vysoké. Ukazatel očekávaného P/E za celý rok 2025 je pro evropský index STOXX 600 pod hodnotou 15, což je okolo dlouhodobého průměru a asi o 30 procent níže než v případě indexu S&P 500, což je historicky výrazně nadprůměrný rozdíl. Pro tento rok trh očekává jen velmi mírný růst zisku na akcii a příští rok trh očekává růst zisků v indexu o asi 10 procent.

Evropské indexy budou sázkou na průmysl, což může poněkud tlumit finanční sektor kvůli poklesu sazeb. Exportní firmy by podle nás až na automobilky nemusely být zásadněji zasaženy obchodní válkou, naopak evropský průmysl může těžit z nižších cel, než dopadají na Čínu. Také evropská obranná iniciativa, německý fiskální impuls nebo oznámený plán Evropské komise nalít 200 miliard eur do AI by mohly evropské akcie podpořit. V tomto ohledu se může střednědobé navážení evropských akcií jevit jako rozumná volba.