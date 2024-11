Jsou bitcoiny peníze? Nejsou, ale to je jedno

V době, kdy se bitcoin dostal v dolarové hodnotě jednoho kusu na své historické maximum, si stále víc lidí klade otázku, co vlastně je ta jeho vnitřní hodnota, která by takové ohodnocení ospravedlnilo. Kdyby bitcoin naplňoval funkci peněz, byla by ta odpověď velmi jednoduchá.

U akcií onu vnitřní hodnotu najdeme snadno, i když je mnohem lepší a ekonomicky spravedlivější jakoukoli její definici opustit a zkrátka se spolehnout jen na to, že cena je výsledkem nabídky a poptávky. Nicméně poptávka po akcii může být motivovaná touhou po příjmu, který není jen v ceně daného titulu, ale také v dividendě. Tedy v něčem, co bitcoin nemá.

A to je zajímavé rozhodnutí: jestli investovat do něčeho, co nenese dividendu, úrok ani příjmy z pronájmu, přičemž o vlastnostech důležitých pro to, aby bitcoin fungoval v roli peněz, to nic nevypovídá. Není to nic nového, stejné argumenty používal legendární Warren Buffett jako argument proti investování do zlata. Bitcoin odmítá dodnes, jeho Berkshire Hathaway nicméně do „digitálního zlata“ už v posledních letech investovala. Ano, Buffett se tak připravil o pohádkové zhodnocení, ale pro dlouhodobého hodnotového investora jeho druhu bitcoin nemá kvality, jaké hledá.

Nespočívá tedy hodnota bitcoinu skutečně jen v tom, že to jsou zajímavé peníze? Tato kryptoměna má nepochybně všechny vlastnosti dobrých peněz, jak je definujeme už od starého Řecka. Je dobře dělitelná, přenositelná a neničí se v čase. Nepochybně všechny tyto vlastnosti a další naplňuje a dobrými penězi by se mohla stát. Stejné vlastnosti ale splňuje i dluh mezi dvěma přáteli, a také z něj hned neděláme peníze. Ukazuje se, že tyto nezbytné vlastnosti pro to, abychom bitcoin mohli považovat za dobrý peníz, nepostačují.

A co ty další? Je bitcoin dobrým prostředkem směny, uchovatelem hodnoty a účetní jednotkou? Z určitého pohledu nic z toho. Ale i v tomto případě je to jedno. Účetní jednotkou je jen výjimečně, téměř nikdo nepočítá ekonomickou kalkulaci v bitcoinech. Málokdo z jeho vlastníků se dnes cítí bohatý proto, že si umí představit, kolik nájmů či bytů si za své bitcoiny pořídí – v hlavě to stejně všechno přepočítává přes dolary nebo koruny. S uchováváním hodnoty je to obtížnější, bitcoiny umějí přes noc výrazně posílit, ale stejně tak je postihují obrovské propady. Volatilita bitcoinu se ale v čase snižuje a měna dlouhodobě na hodnotě jednoznačně získává, takže i tuto funkci peněz můžeme bitcoinu připsat.

Jsou bitcoiny všeobecně přijímaný prostředek směny? Proč by měl někdo zájem bitcoiny utrácet, když věří, že porostou na ceně? Bitcoiny se utrácejí zoufale málo na to, aby mohly být považovány za peníze. Ve 21. století ale můžeme udělat úkrok stranou a tvrdit, že všeobecně přijímaný nemusí být ve fyzickém světě, postačí ten digitální. A používá se třeba na dark webu? Ano. Takže v určitých digitálních komunitách to peníze jsou.

Investorům to všechno ale nakonec může být úplně jedno. Bitcoin je nezničitelná síť, jaká nemá obdoby. Je pojistkou proti systému. Někomu může přijít krásný, technicky zajímavý. Nějakou hodnotu jistě má, i kdyby ho nakrásně mezi „peníze“ zatím nevzali. A tak může jako šumák vesele bublat vzhůru, a třeba až jednou tento koktejl všemožných vlastností došumí, funkci peněz získá. Zažili jsme to už u zlata, takže by nás nemělo překvapit, až se to přihodí i zlatu digitálnímu.

Autor je ekonom z Metropolitní univerzity Praha