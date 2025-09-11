Katastrofální výkon amerického trhu práce přiměje Fed snížit sazby
Již na konferenci v Jackson Hole na konci srpna šéf americké centrální banky Jerome Powell vyjádřil obavy ohledně dalšího vývoje na trhu práce, čímž navázal na menšinu ve Federálním výboru pro otevřený trh (FOMC), která už na červencovém zasedání hlasovala pro snížení sazeb. A to ještě netušil, jak slabé výsledky přinese srpnová statistika počtu nově vytvořených pracovních míst v nezemědělském sektoru neboli NFP.
Zmíněný statistický ukazatel dosáhl pouhých 22 tisíc, trh přitom počítal se 75 tisíci. Data za červen byla navíc revidována směrem dolů, a podle výsledků pracovní místa tehdy již dokonce zanikala. Míra nezaměstnanosti stoupla na 4,3 procenta, a je tak nejvyšší za poslední téměř čtyři roky.
Aby toho nebylo málo, výrazně negativně překvapila i předběžná revize dat NFP za dvanáct měsíců od března 2024 do března 2025. Zatímco původně bylo reportováno, že americká ekonomika v tomto období vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 1,76 milionu pracovních míst, po revizi to vypadá na pouhých 847 tisíc pozic. To je v průměru místo původně zveřejněných 146,5 tisíce za měsíc pouze 70,6 tisíce. A to je číslo, které už jednoznačně znamená, že americký trh práce ochlazoval. Revize navíc vznáší otazníky i nad daty, která byla zveřejněna od března 2025 do současnosti. Ta jsou sice již nízká, nelze však vyloučit jejich další revizi směrem dolů.
Zveřejněné statistiky tak utvrdily trh v očekávání, že americká centrální banka na svém zasedání 17. září přistoupí ke snížení dolarových úrokových sazeb a že podle aktuálního tržního zacenění nepůjde o poslední snížení v tomto roce. Inflace v USA se sice nachází nad cílem centrální banky a vlivem průsaku zaváděných cel do cen pro koncové spotřebitele bude pravděpodobně ještě zrychlovat, obavy o další vývoj trhu práce však nyní jednoznačně převažují.
Můj odhad s kolegy v Komerční bance tak na zářijovém zasedání počítá dokonce se snížením úrokových sazeb o půl procentního bodu. Ani to však zřejmě nebude letos poslední uvolnění měnových podmínek. Další takovýto krok, tentokrát již v rozsahu 25 bazických bodů, očekáváme v prosinci.