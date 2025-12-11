Pomáhal PPF s expanzí do Ruska, teď se Štěrba spojil s Pražákem a získal podíl v luxusní golfové vesničce
- Spolumajitel teplických lázní a bývalý manažer PPF Zbyněk Štěrba prohloubil spolupráci s miliardářem Karlem Pražákem.
- Podnikatel, který má blízko k Petru Kellnerovi mladšímu a jeho otci pomáhal s expanzí v Rusku, se stal podílníkem v několika Pražákových společnostech.
- Spoluvlastní například golfovou luxusní vesničku na okraji Prahy s názvem Oaks Prague.
O miliardovém projektu, který ve středočeských Nebřenicích původně budovali ruští podnikatelé Alexandr Abramov a Alexandr Frolov, majitelé ocelářského holdingu Evraz, se psalo naposledy v květnu. Tehdy z vlastnické struktury vypadl známý advokát Bohumil Koutník, jehož investiční aktivity byly v minulosti spojovány se zájmy obžalovaného podnikatele Františka Savova.
Nový spolumajitel byl ale dosud neznámý. Redakce e15 nyní zjistila, že se v evidenci skutečných majitelů objevil bývalý manažer PPF Zbyněk Štěrba. Devětapadesátiletý podnikatel má přitom za sebou bohatou kariéru na prestižní adrese. V roce 1997 přišel do PPF jako konzultant a už za tři roky řídil společnost PPF Capital Management, která se zabývala restrukturalizacemi podniků.
Do médií se jeho jméno dostalo ve spojitosti s expanzí PPF do Ruska. S Kellnerem starším tam budoval pobočku splátkové společnosti Home Credit a byl i podílníkem v ruské bance Nomos, která později uvedla své akcie na londýnskou burzu.
Poté se o něm dlouho nemluvilo, až do letoška. Podle Seznam Zpráv se totiž stal „velmi blízkým člověkem“ Petra Kellnera juniora.
