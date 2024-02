Lednová inflace rozhodne, kam až sazby ČNB klesnou

Většina odhadů lednové inflace se pohybuje kolem tří procent. Rovná tři procenta očekává ČNB, pouze o desetinu nižší je pak konsenzus analytiků. My v Komerční bance odhadujeme o něco méně, konkrétně 2,7 procenta. Pásmo odhadů je však široké, když nejnižší z nich se nachází jen mírně nad dvěma procenty a ten nejvyšší dosahuje téměř čtyř procent. To dokládá vyšší míru nejistoty, která je s číslem spojena.

Všechny odhady se ale shodují v tom, že meziroční inflace v lednu výrazně klesla. To by nemělo být zas až takové překvapení, když v posledních třech loňských měsících ji na zvýšených úrovních držel technický vliv nízké srovnávací základny konce roku 2022, kdy došlo k zavedení úsporného energetického tarifu. Nebýt toho, inflace by v prosinci činila 4,2 procenta namísto 6,9 procenta.

Během loňského roku zároveň došlo k významnému zmírnění tlaků na růst cen. Podílel se na tom pokles poptávky i zlevnění komodit všeho druhu na světových trzích. Ceny pohonných hmot se tak loni snížily o přibližně deset procent. Potraviny naopak v obdobném rozsahu zdražily. Levnější vstupy se v jejich cenách začaly promítat až s koncem roku a tento pozitivní vliv by měl ještě nějakou dobu pokračovat. Potraviny jsou navíc od začátku letošního roku zvýhodněny nižší sazbou DPH, která klesla z 15 na 12 procent. Ve výsledku by tak letos mělo dojít k mírnému poklesu konečných cen potravin, což by mělo přispět ke snížení celkové inflace.

Nad dvouprocentním cílem centrální banky ale pravděpodobně setrvá růst regulovaných a jádrových cen. Prvně zmíněné budou odrážet hlavně výrazné zdražení regulovaných složek energií. I tak by ale oproti loňsku měl být růst regulovaných cen podle našeho odhadu zhruba pětinový. Jádrovou inflaci pak na zvýšených úrovních pravděpodobně udrží zvyšování sazeb DPH v oblasti služeb či sekundární dopady výrazně vyšších regulovaných cen energií pro firmy. Meziměsíční dynamika jádrové inflace rostla již na konci roku 2023, možná i vlivem částečného oživení spotřeby domácností. Úroveň poptávky však zůstává stále nízká a měla by nadále držet snahy o zdražování na uzdě.

Z pohledu měnové politiky půjde hlavně o to, zda se lednová inflace dostane pod tři procenta, tedy do tolerančního pásma centrální banky. Tam se z hlediska celoročního průměru inflace nacházela naposledy v roce 2019. Nad dvouprocentním cílem se pak celoroční inflace drží od roku 2017. Čím více pod tři procenta letos v lednu inflace klesla, tím pro centrální banku lépe. Ke konci letošního roku lze totiž oproti jeho začátku očekávat nárůst meziroční inflace o zhruba půl procentního bodu kvůli vlivu nižší statistické základny. Proinflačním rizikem je pak současný oslabující trend české koruny.

Autor je ekonom Komerční banky