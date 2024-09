Německá ekonomika už dva roky víceméně stagnuje. Může za to negativní naladění v průmyslu, který se nemůže vzpamatovat z dopadů prudkého růstu cen energií. Zakázky nerostou, prodeje se nezvyšují, jen vývoz zatím udržuje poměrně slušný výkon. Inflace ale už pominula, pohybuje se na hranici dvou procent, a tak by se dalo očekávat, že se rovněž zvýší spotřeba domácností, které v posledních měsících dostaly potřebnou posilující injekci v podobě růstu mezd. Mohla by to být šance na krátkodobý ekonomický růst, který by překlenul cyklickou pauzu německého průmyslu.