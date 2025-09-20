Není jen zlato, co se třpytí: platina letos silně posiluje
Cena zlata letos dál láme rekordy. Podporované očekáváním rychlejšího snižování úrokových sazeb v USA a slabším dolarem překonalo 16. září hranici 3700 dolarů za trojskou unci. Posilují však i další vzácné kovy, včetně stříbra a hlavně platiny, jejíž cena letos vzrostla o více než 50 procent. Až do letošního května se přitom od roku 2021 platina obchodovala mezi 800 a 1100 dolary za unci.
V červnu došlo k prolomení horní hranice tohoto obchodního rozmezí a cena platiny se v červenci vyšplhala až k hodnotě 1484 dolarů. Historicky se přitom cena platiny pohybovala převážně výš než zlato. Během první dekády tohoto století se bílý kov obchodoval v průměru za dvojnásobek ceny žlutého kovu. Poměr ceny zlata vůči ceně platiny letos v dubnu vzrostl na rekordní 3,5násobek. Vzhledem k poměrně vysoké historické korelaci zlata a platiny nemá její relativně nízká cena a zaostávání za zlatem své dlouhodobé opodstatnění.
Platina se jako člen skupiny kovů s označením PGM (Platinum Group Metals), podobně jako palladium nebo rhodium, využívá především při výrobě katalyzátorů v automobilovém průmyslu za účelem odbourávání škodlivých emisí. Využívala se také především v katalytických konvertorech dieselových motorů. A právě odklon od aut s naftovým pohonem byl hlavním důvodem, proč její cena v minulých letech výrazně zaostávala za ostatními kovy.
Přibližně z jedné třetiny se platina využívá v klenotnictví. Vzhledem k nízkým cenám vůči zlatu začala růst poptávka i po investiční platině ve formě mincí a slitků. Podle odhadu organizace World Platinum Investment Council (WPIC) vzroste letos investiční poptávka po platině jen v Číně o 45 procent. Trh se podle WPIC aktuálně nachází v deficitu zejména kvůli dlouhodobě nízkým investicím, které směřovaly do budování nových produkčních kapacit.
Zvýšený investiční zájem o tuto komoditu potvrzuje i růst dlouhých čistých pozic v derivátech navázaných na cenu platiny. Lze očekávat i růst aktiv ve fondech ETF zaměřených na platinu, které v přílivu peněz letos za zlatem zaostávaly. Investoři nadále vzácné kovy nakupují zejména z důvodu ochrany proti geopolitickému napětí, inflaci a obchodním válkám. Platina tak může v rámci těchto investic aktuálně představovat do určité míry alternativu k drahému zlatu.