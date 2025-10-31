Nepopulární sektor Health Care: Nabízejí akcie z tohoto sektoru v současnosti příležitost?
Zdravotnictví patří dlouhodobě k nejstabilnějším a nejdůležitějším sektorům světové ekonomiky. Společnosti z oblasti farmacie, biotechnologií nebo zdravotnické techniky obvykle nabízejí stabilní příjmy a odolnost vůči ekonomickým cyklům. Přesto se v roce 2025 sektor obchoduje s relativně nízkými valuacemi – často pod svými historickými průměry. V období, kdy se mohou ostatní sektory zdát „přehřáté“, může skrývat zajímavou příležitost.
Hlavním důvodem, proč je valuace farmaceutických společností níže, je především zvýšená politická a regulační nejistota. V USA i Evropě sílí tlak na snižování cen léků, který má přinést úspory veřejným rozpočtům a pacientům. Americký Inflation Reduction Act umožňuje programu Medicare vyjednávat ceny vybraných přípravků přímo s farmaceutickými firmami, což výrazně omezuje jejich ziskové marže.
Zároveň přibývá regulací spojených s klinickými testy, povolovacími procesy i s bezpečnostními standardy, což prodlužuje dobu vývoje nových léků a zvyšuje riziko neúspěchu. Investoři se proto obávají, že ziskovost farmaceutického sektoru může být v příštích letech nižší než dříve.
Na sentiment celého odvětví silně dopadá také makroekonomické prostředí. V období zvýšených úrokových sazeb je financování pro biotechnologické a výzkumné firmy mnohem dražší, což zpomaluje jejich expanzi. V období, kdy kapitál směřuje především do rychle rostoucích technologických společností a umělé inteligence, působí zdravotnictví pro investory méně atraktivně. Obranný charakter sektoru, který může být výhodou v dobách recese, se v časech silného růstu ekonomiky stává nevýhodou, jelikož investoři zkrátka hledají vyšší výnosy jinde.
Silné fundamenty a dobré výhledy
Přesto nelze přehlížet, že dlouhodobé fundamenty zdravotnictví zůstávají silné. Stárnutí populace, rozšiřování přístupu ke zdravotní péči v rozvojových zemích a nástup nových technologií vytvářejí obrovský prostor pro inovace i růst. Současné zlevnění akcií tak může představovat solidní příležitost k zařazení nějakého stabilního farmaceutického jména za relativně slušnou cenu do svého portfolia.
Z pohledu ocenění se skutečně Health Care sektor zdá oproti jiným odvětvím relativně levný. Forward P/E tohoto sektoru z globálního pohledu v letošním roce osciluje v rozmezí 16–17× oproti průměru celého trhu, který je na úrovni kolem 19×. Levnějšími sektory v rámci tohoto srovnání jsou v současnosti pouze energie, finančnictví a utilities. Na druhé straně spektra figuruje sektor informačních technologií, v němž se průměrná společnost obchoduje s forward P/E násobkem kolem hodnoty 28.