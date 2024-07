Skoro bych si vsadil, že předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan tuší, že odchod Jozefa Síkely do Bruselu je pro něj spíš špatná než dobrá zpráva. Sice bude navenek tvrdit, že Starostové do Evropské komise prosadili nominaci té nejlepší osobnosti, kterou ve svých řadách mají – vnitřně bude ale moc dobře vědět, že právě v tom spočívá ten hlavní problém.

Pro STAN zcela klíčové sněmovní volby se blíží, a on potřebuje to nejlepší doma. Do Bruselu mu přitom zmizel kromě Síkely také jeden z nejviditelnějších a nejkompetentnějších politiků Starostů a nezávislých posledních více než deseti let – stávající místopředseda hnutí Jan Farský. Ani jeho Rakušan nějak snadno v domácí politice nenahradí.

Ale zpět k pozici ministra průmyslu, která bude v následujícím období pro celé Česko naprosto klíčová. Jak píše moje kolegyně Lenka Zlámalová: úkolem nového ministra bude dotáhnout historicky největší investici Česka do nových jaderných bloků, její financování a transformaci firmy, která bude nové bloky vlastnit. A nastavovat bude také její vztahy s polostátní skupinou ČEZ.