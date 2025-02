Starý politický vtip glosuje situaci strany po odchodu Karla Schwarzenberga a pak i Miroslava Kalouska z čela takto: TOP 09, TOP 08, TOP 07… Zmíněná úvodní hra se jmény aktuálních členů předsednictva nám dává celkem pěkný obrázek, že nebude pro jarní a letní kampaň, co se nějakých těžkých politických vah týče, kde brát.

Přání samotné političky zní, abychom nyní respektovali její soukromí, což je imperativ, který hyenisticky porušila jen šéfka Stačilo! Kateřina Konečná; čili půjdeme dál. A dál znamená ptát se, co ohlášený konec znamená pro stranu jako takovou a pro její účast v koalici Spolu.

Preferenční královna

Pekarová Adamová přinesla TOP 09 v rámci koalice Spolu v posledních volbách 49 tisíc preferenčních hlasů, po Vítu Rakušanovi ze STAN vůbec nejvíc ze všech politiků. Petr Fiala a Andrej Babiš jich neměli ani 40 tisíc. Její význam pro extrémně těsné volby tak mohl být docela dobře rozhodující. Další debaty na téma, jak cennou političkou je, nejen kvůli zmíněnému „výtlaku“, ale i jako mediální protiváha opozice, jsou zbytečné.

VIDEO: Nová strana určitě vznikne. Bude pro lidi, kteří chtějí víc vlastní zodpovědnosti, říká Kalousek v pořadu FLOW

Vedle toho, že nebude kandidovat a nebude se účastnit kampaně, neboť jí to zdraví nedovoluje, nabídla šéfka sněmovny i svůj post předsedkyně strany. Logický a správný krok. Vychází z praxe, kdy je pro stranu praktické, aby ji do voleb předseda vedl. Předsednictvo TOP 09, které kromě trojice zmíněné v úvodu doplňují ještě místopředsedové Vlastimil Válek a Tomáš Czernin a deset zástupců regionů a europarlamentu, ale nabídku předsedkyně strany odmítlo. A to už chyba a prázdné gesto je. Pouze odkládá okamžik, kdy se strana bude muset rozhodnout, kdo ji povede. A jak už bylo řečeno, je to pro ni vzhledem k volbám vysoce nepraktické.

Prahu zřejmě obsadí Černochová

Situace je nyní naopak přehlednější, co se týče koalice Spolu. Očekával se tvrdý souboj o to, zda pražskou kandidátku Spolu povede právě Markéta Pekarová Adamová nebo ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Znovu připomeňme, že právě Praha je místo, kde může jak TOP 09, tak ODS pomýšlet na nejlepší zisky, což je otázka stejně dekorativní jako vysoce praktická. Viz výsledky z podzimu roku 2021.

I kolem tohoto „zpřehlednění“ se ovšem odehrál taneček, který ukazuje, že situace v TOP 09 není rozhodně jednoduchá a strana nebyla na ohlášený konec své předsedkyně připravena. Jiří Pospíšil, bývalý ministr a europoslanec, který je dnes náměstkem pražského primátora pro cestovní ruch a zvířecí well-being, dostal podle svých slov nabídku, aby pražskou kandidátku vedl on, prý přímo od Pekarové. A že by ji zvážil. Proti tomu se ovšem okamžitě ozval europoslanec Ondřej Kolář v později smazaném postu: „On se na to třese. Touží po tom. Nedokáže tomu odolat. Miluje funkce. A pro jakoukoliv udělá cokoliv.“ Fajn, nic lepšího si strana nemůže před volbami přát. Každopádně už ve středu ráno Pospíšil oznámil, že kandidátku Spolu v Praze povede někdo z ODS.

I tak má tato přestřelka pro nás cenu, neboť ukazuje, v jak složité situaci se TOP 09 nachází. Jiří Pospíšil byl totiž první volba nejen pro Markétu Pekarovou Adamovou, což, zdá se, řada lidí nese stále nelibě. Jejich vztahy byly chvíli napjaté, pak se je na rozdíl třeba od Miroslava Kalouska podařilo zklidnit a Pospíšil v minulých týdnech zvažoval, že ze spodních pozic kandidátku podpoří a nechá se na ni napsat.

Někteří kolegové komentátoři ho odepisují jako politika za zenitem, pravda je taková, že Jiří Pospíšil stále má politický výtlak, o který zde běží především. Nikdy neprohrál žádné významné volby, do kterých šel, což v Česku může říct málokdo. Těžko mezi politiky TOP 09, a to nejen v Praze, najdeme někoho podobného.

TOP 09 má za sebou na politické scéně 16 let, v nichž nejprve vystřelila jako star a pak postupně uvadala. Na dvojciferné zisky pod vedením Karla Schwarzenberga z let 2010 a 2013 už nenavázala a aktuální preference ničemu podobnému nenasvědčují. Pravda je taková, že koalice Spolu je pro TOP 09 stejně jako pro lidovce velmi výhodnou peřinou cudně zahalující jejich stav. Což mimochodem mnoho říká i o vysvětlení, proč Prahu povede ODS, a ne TOP 09. Jednoduše chybí výtlak. Nástupce Markéty Pekarové to může buď zázračně změnit, nebo stranu definitivně zazdít. Na to si ale budeme muset ještě počkat.