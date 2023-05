Pět let s GDPR ukazuje limity nejslavnější evropské regulace | e15.cz

Příští týden oslavíme symbolických pět let účinnosti Obecného nařízení o ochraně údajů, lépe známého jako GDPR. Dá se předpokládat, že se představitelé Evropské komise pochválí za to, jak to tehdy pěkně vymysleli a jak to další evropské instituce hezky schválily, zazní i to, že nařízení inspirovalo podobné úpravy od Kalifornie přes Brazílii až po Japonsko nebo Čínu. To všechno je pravda.