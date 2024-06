Úžasná sedma pořád táhne. Už to není, co to bývalo, ale stejně se neustále píše o tom, že akciový trh na tom vlastně není tak dobře, kdybychom si odmysleli oněch úžasných sedm titulů, kterými jsou Apple, Tesla, Alphabet (Google), Nvidia, Microsoft, Meta (Facebook) a Amazon. Akciím se daří i bez nich, ale teprve s nimi to všechno vypadá jako raketová jízda.

A bohužel či bohudík, podle toho, jak moc těmto firmám fandíte, to tak skutečně je. Někteří z kritiků technologických gigantů se ale vydali na křížovou cestu, kterou neměli šanci vyhrát, a zkusili obhájit tezi, že na úžasné sedmě není nic úžasného.

Poslední takovou snahou bylo srovnání společností Alphabet, tehdy ještě známé jako Google, a Domino’s Pizza. Už na první pohled se to zdá jako srovnávání nesrovnatelného, ale statistika se dá mučit tak dlouho, než člověk najde něco, co mu konvenuje. A u Domino’s Pizza se to najít dalo, protože stejně jako Google měla veřejnou nabídku akcií, a tedy i začátek veřejného obchodování na burze ve stejnou dobu. Nabídka se odehrála v roce 2004 a od té doby obě společnosti až na pár propadů, ve kterých se ale svezla většina trhu, neustále rostly.

Google si za tu dobu připsal bez dividend krásných 540 procent, zatímco Domino’s Pizza 3670 procent. A na konci roku 2021 to bylo ještě přísnější srovnání – 400 procent versus 3800 procent. Co si z toho vzít? Určitě ne to, že růst akciového trhu táhne pizza stejně jako technologické giganty. A je k tomu celá řada důvodů, i kdybychom si odmysleli, že nedává smysl srovnávat jen růst ceny akcií bez dividend. I tak by ale pizza vyhrála, i když už ne tak výrazně.

Řečí čísel si od vstupu na burzu Google připsal na celkovém zhodnocení sedm tisíc procent, což vůbec není špatný výkon. Domino’s Pizza se ale nenechala nijak zahanbit. V počátcích se jí tolik nedařilo, ale kolem roku 2015 zařadila vyšší rychlost a začala Googlu utíkat, což i přes pandemické a popandemické kotrmelce udržela a celkově se dostala na zhodnocení 7500 procent.

Ani tak to ale není srovnávání srovnatelného. Mateřská společnost Googlu má tržní kapitalizaci 2,2 bilionu dolarů, což je pro srovnání sedmkrát více, než je HDP České republiky. Google zaměstnává 180 tisíc lidí, což je zhruba srovnatelné s počtem učitelů placených ze státního rozpočtu u nás.

Vedle toho Domino’s Pizza má tržní kapitalizaci 18 miliard dolarů, tedy je více než stokrát menší než Google. Jejích devět tisíc zaměstnanců je sice v poměru výrazně více než u Googlu, ale to je právě ona výhoda digitální ekonomiky. Je přece jen rozdíl dělat sedm tisíc procent a skončit sedmkrát větší než Česká republika, anebo 7,5 tisíce procent a být srovnatelná s Ústeckým krajem.

To samozřejmě není žádný útok na Domino’s. Naopak, je to společnost, která si prošla obří změnou a po krizi v roce 2009 dokázala otočit kormidlem správným směrem a poctivě si vybudovat své místo na americkém trhu. Ostatně si ji dnes dáte i v Praze či v Brně. Jenže srovnatelná procenta určitě neznamenají, že je globální pizzerie stejným tahounem ekonomiky, jako je americký technologický gigant.

Ať se nám to líbí, nebo ne, jsou to skutečně technologické firmy, které v poslední době rostou rychleji než zbytek trhu. Dokonce před pár měsíci převýšil podíl tržní kapitalizace technologických firem proti trhu svého maxima a překonal tak i svůj patnáct let starý vrchol.

Ani to nepřesvědčí každého a ozývají se hlasy, že jde jenom o bublinu. To samozřejmě nikdo vyloučit nemůže, ale pokud by tomu tak u úžasné sedmy bylo, neudělala ještě větší procento pizza?