Politika bude i nadále diktovat kurz akcií ČEZ | e15.cz

ČEZ od začátku roku zhodnotil o zhruba 20 procent. Pokud vezmeme v potaz i tučnou dividendu ze zisku z roku 2022, vyšplhala by se výkonnost k úctyhodným 40 procent. Valuace zůstává i po zohlednění očekávaného poklesu letošního zisku poměrně příznivá. Nicméně v kontextu zdejšího politického prostředí se výnosový potenciál titulu jeví jako z převážné části vyčerpaný.

V prvním pololetí to byla právě politika, která katapultovala akcie do výšin. Jejich kurz hnaly nahoru spekulace, že by výrobní část mohl převzít stát a nabídnout fantaskní prémii. Taková varianta však od začátku nepůsobila jako pravděpodobná. Pokud vezmeme v úvahu kroky, které vláda podnikala – jako například úprava zákona o přeměnách – vidíme, že rozhodně neplánovala vyplatit minoritářům závratnou částku.

Samotná hospodářská perspektiva ČEZ zůstává povzbudivá. Vzhledem k tomu, že si firma dopředu zajišťuje svou produkci na forwardovém trhu, má částečně uzamčeny vysoké ceny z minulých let, což podporuje provozní ziskovost. Nicméně pokles cen silové elektřiny limituje potenciál pro další ziskovou bonanzu. Značně negativním faktorem je windfall tax, která z budoucích profitů, na rozdíl od bank, ukousne podstatnou část.

Velkou neznámou představuje dostavba nových jaderných bloků, její financování a případné garance. Navzdory plejádě nových událostí se od výplaty dividendy investoři chovají vcelku apaticky. Akcie příliš nereagovaly na zprávy o možném dřívějším ukončení daně z mimořádných zisků. Pohyby nevyvolala ani slova naznačující možnost upustit od záměru rozdělení a znárodnění části energetického kolosu. To značí, že se správci peněz naučili chaoticky komunikované záměry tuzemských vládních představitelů ignorovat.

Objektivně to však v následujících měsících bude opět politika, která hospodaření i kurz akcií markantně ovlivní. A to skupině ČEZ ani pražské burze jako celku příliš neprospívá. Osobně se po jisté trpké zkušenosti snažím politickému riziku vyhýbat v maximální možné míře. Na přelomu 2020 a 2021 jsem hojně nakupoval akcie Alibaba. Fundamentálně byla firma zdravá, obsluhovala ohromný adresovatelný trh a valuace byla s ohledem na růstový charakter titulu více než akceptovatelná. Nicméně regulatorní tažení čínských autorit a politika společné prosperity poslala technologické akcie do sestupné spirály.

Tato získaná averze vůči politickému riziku se mi vyplatila před začátkem – podle tehdy drtivé většiny pozorovatelů krajně nepravděpodobné – ruské invaze na Ukrajinu. Řada globálních správců aktiv v této době upozorňovala, že ruské akcie jsou atraktivně oceněné a pokud dojde k deeskalaci situace, zažijí takřka meteorický kurzový vzestup. Politika však tuto růstovou perspektivu na plné čáře převálcovala.

Přestože tuzemské politické riziko není srovnatelné s výše zmiňovanými událostmi, hraje i v případě ČEZ prominentní roli. Trendy na úrovni hospodaření se jeví jako solidní, valuace jako relativně nízká. Přetrvávající politická nejistota je však diskvalifikujícím kazem. Akcie tak v danou chvíli vnímám oceněny jako adekvátně. Úspěch v investování bývá založen na disciplíně a konzistentním aplikování naučených lekcí. V tomto duchu se do nákupů akcií ČEZ pouštět nebudu.