Obměna vlády bývá obvykle příležitostí, jak zviditelnit vládní koalici. Předvést, kterak nová košťata lépe metou, a zaujmout veřejnost. Premiér Fiala dostal příležitost po roztržce s Piráty provést poměrně rozsáhlou rekonstrukci kabinetu včetně významných resortů, jejichž šéfové jsou vidět. Dostal ji rok před volbami, což není moc, ale ještě se to dá využít. Nakolik se mu to povedlo, je otázkou, na niž odpověď dostaneme až za nějaký čas. Nicméně první pohled moc nenadchne. A že by přesvědčila k návratu voliče zejména koalice SPOLU, kteří při nedávných krajských a senátních volbách zůstali z velké části doma, lze dost pochybovat. Bez nich šance na alespoň nějaké významnější dotažení k zatím bezkonkurenčnímu ANO ve volebních preferencích je jen těžko myslitelná.