Pražský parket nabízí silné dividendové tituly, z nichž si lze dobře vybrat

Minulý týden reportoval výsledky ČEZ. Návrh dividendy představenstvo zatím nenabídlo, k tomu dojde nejpozději měsíc před konáním valné hromady (loni konec června). Nicméně podle stávající dividendové politiky distribuovat mezi své akcionáře 60–80 procent upraveného čistého zisku by dividenda ze zisku minulého roku mohla dosáhnout až 47 korun na akcii.

Tato pravděpodobná dividenda indikuje hrubý výnos 4,4 procenta. Vzhledem k faktu, že stále platí speciální daň z neočekávaných zisků, s kolegy z Komerční banky nepředpokládáme, že by ministerstvo financí navrhlo a následně si na valné hromadě schválilo výplatu celého zisku tak, jak tomu bylo v roce 2023. Pokud by speciální daň neplatila, mohla být dividenda ze zisku 2024 při výplatním poměru 80 procent asi dvojnásobná.

Colt CZ vyplatil loni 30 korun na akcii neboli téměř 74 procent čistého zisku. Letos odhadujeme dividendu 32,20 koruny a hrubý výnos 4,2 procenta.

Erste Group indikovala při výročním reportu dividendu 3,0 eura na akcii. To odpovídá výplatnímu poměru 41,2 procenta. Při zohlednění současného kurzu eura proti koruně představuje tato výplata výnos 4,5 procenta.

Komerční banka ve své veřejně dostupné prezentaci navrhuje dividendu 91,30 koruny. Takové výplatě odpovídá výnos 8,3 procenta. Stejně jako v loňském roce je to stoprocentní výplata čistého zisku. A celý čistý zisk by měl být vyplacen i příští rok, tedy ze zisku stávajícího roku (2025).

Moneta navrhne akcionářům ke schválení na valné hromadě dividendu 10 korun neboli výnos 6,8 procenta. To znamená výplatní poměr 88 procent. Nicméně vzhledem ke své kapitálové vybavenosti by mohla, stejně jako v loňském roce, vyplatit i mimořádnou dividendu. Ta loni v prosinci činila extra 3,0 koruny, což bylo nad rámec standardní výplaty 9,0 koruny.

Pojišťovna VIG by měla vyplácet minimálně stejně velkou dividendu jako předchozí rok. Loni dostali akcionáři 1,40 eura na akcii a letos je navržena výplata 1,55 eura. To odpovídá hrubému výnosu 3,9 procenta.

Celý čistý zisk obvykle vyplácí taky Philip Morris ČR. Letos by to mohlo být až 1350 korun na akcii a hrubý výnos 7,7 procenta.

Kofola vyplatila loni v srpnu dividendu 13,50 koruny. Ale to nebylo všechno. V říjnu minulého roku došlo navíc k výplatě zálohové dividendy za rok 2024 ve výši 7,50 koruny. Kofola většinou akcionářům vyplácí 13,50 koruny na akcii. Ale vzhledem k růstu hospodaření s kolegy očekávám, že se výplata zvýší. Ze zisku roku 2024 čekáme celkovou dividendu 19,10 koruny. To by znamenalo, že letos Kofola vyplatí z hospodaření roku 2024 dalších 11,60 koruny. To odpovídá výnosu 2,7 procenta a celkovému výnosu (společně se zálohovou dividendou) 4,4 procenta.

Společnost Dividenda (CZK) Cena 18. 3. 2025 Výnos (hrubý) ČEZ 47 1 068 4,4 % Colt CZ 32,2 759 4,2 % KB 91,3 1 098 8,3 % Erste 3,0 € 1 687 4,5 % Moneta 10 146,80 6,8 % VIG 1,55 € 987 3,9 % PMČR 1 350 17 580 7,7 % Kofola 19,1 437 4,4 % Doosan Škoda 14,5 335 4,3 %

Doosan Škoda nemá dividendovou politiku určenou ve stanovách, ale plánuje vyplácet minimálně 70 procent čistého zisku. Na základě zveřejněných výsledků by to odpovídalo dividendě 14,50 koruny a výnosu 4,3 procenta.

Společnost Gevorkyan se o dividendě nezmiňuje. Primoco by mohlo začít vyplácet dividendu po dokončení nové výrobní haly v řádu několika dalších let.

Pokud investoři hledají do svého portfolia tituly s vysokým dividendovým výnosem, na pražské burze si určitě vyberou.