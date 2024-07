Premiérovy investice. Brňák půjčil Brňákovi a snad to klapne

Pravidelná majetková přiznání politiků jsou vděčným mediálním soustem a poslední dva roky za to můžeme poděkovat především premiéru Fialovi. Můžeme mu asi leccos vyčítat, ale o své peníze se fakt nijak zvlášť nebojí. Ukázal to i letos.

Loni to byla zvláštní zapomenutá úložka v maličké kampeličce, kam si přesunul necelý milion, aby mu ty peníze vydělávaly více než na běžném účtu v bance. Nakonec z toho bylo jen pár stokorun, protože kampelička fungovala jako síť lidí, co se znají a navzájem si půjčují za podíl na zisku z financované transakce. Opatrný Fiala se účasti v partičkách vyhnul, což mu slouží ke cti. Zejména, když se provalily podivné transakce a ČNB se rozhodla spořitelnu zavřít a její šéf spáchal sebevraždu.

Letos je to mnohem poklidnější. Přinejmenším zatím. Premiér investoval zhruba dva miliony do dluhopisů brněnské společnosti T-developement, která se zabývá výstavbou a prodejem rezidenčních i nerezidenčních nemovitostí v Brně, ale i jinde na Moravě. Podle vládní mluvčí investici provedl na doporučení profesionálního finančního poradce, nicméně investiční experti na sítích mu to hned ztrhali.