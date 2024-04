Dlouhou dobu platilo, že veřejné kapitálové trhy byly tlukoucím srdcem kapitalismu. Burzy od New Yorku přes Londýn až po Hongkong byly primárními místy pro získávání kapitálu a financování globálního růstu. Z daného modelu vznikly průmyslové giganty jako Ford Motor, General Electric a později technologické zázraky Microsoft, Apple nebo Amazon.

Nicméně dnes stále více těchto klíčových firem z burz mizí nebo se na ně ani nikdy nepodívají. Častěji tyto firmy zůstávají soukromé a kapitál získávají formou přímých investic. Primárním zdrojem kapitálu se pomalu, ale jistě stávají soukromé vehikly, přičemž veřejné trhy slouží spíše na odprodej firem ze soukromých rukou, potom co mají svůj největší růst za sebou.

Například akcie OpenAI si na burze nekoupíte, financuje je ze své kapsy Microsoft, jejich konkurenta Anthropic pro změnu financuje Amazon, SpaceX financuje konsorcium investorů stojících za Elonem Muskem. Nabízí se samozřejmě otázka, proč tomu tak je.

Důvodů je celá řada, ale mezi ty nejdůležitější z mého pohledu patří určitá svoboda firem, které se nemusejí „svlékat“ před širokým okruhem investorů, auditorů a regulátorů. Firmy také nemusejí nutně tlačit na ziskovost a brzkou návratnost investovaného kapitálu, jejich kroky a výsledky nejsou rozebírány na stanici CNBC.

Nicméně klíčová změna je také na straně investorů. Vzniká stále více soukromých institucí a fondů, které disponují stále větším objemem peněz, jež mohou do firem vkládat. Pokud jste tedy firma, která hledá růstový kapitál a nyní si může vybrat mezi veřejnými nebo soukromými penězi se všemi jejich popsanými výhodami, častěji zvolíte variantu B.

Co to znamená pro nás investory? Pokud nechceme, aby nám utekla podstatná část vytvářené hodnoty, musíme více investovat do soukromých struktur a fondů soukromého kapitálu. Naštěstí si tuto potřebu „finanční obec“ uvědomuje a vzniká tak stále více produktů, které soukromé investice přibližují i běžným investorům.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti.