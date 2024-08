Nejen právě skončené olympijské hry nastavily nepříliš vábné zrcadlo druhdy výkladní skříni české společnosti – sportu. Ono nastavené zrcadlo by současně mělo vést k identifikaci příčin českého sportovního zaostávání. To se týká i disciplín, v nichž čeští sportovci ještě nedávno představovali světovou špičku a jimž nyní dominují sportovci z jiných zemí.

Jednou z příčin může být i to, že význam sportu v našich osobních i společenských prioritách klesá, čemuž odpovídá i nevalná, a zejména nesystémová finanční podpora. Sport je považován za zbytnou aktivitu, na niž se dostane jen to, co zbude po naplnění prioritních záležitostí.

Výsledkem je nedostatečná kvalita a údržba sportovní infrastruktury (v některých odvětvích i její úplná absence), pokulhávající péče o sportovce a jejich tréninkový proces i systematičnost přípravy s ohledem na výsledky a potenciál.

To vše v ekonomickém výsledku znamená i výrazně nižší přínosy a výrazně vyšší náklady s ohledem na možnosti, které sport může v tomto ohledu vykazovat. Úspěšný sport je totiž skvělým exportním artiklem zvětšujícím povědomí o dané zemi, zvyšujícím její atraktivnost i vliv na poli ekonomickém, podnikatelském i diplomatickém, díky čemuž se správně zacílené finanční prostředky mají šanci vrátit a stát se úspěšnou investicí. Nemluvě již o pozitivním dopadu na zdravotní stav populace a osvojení návyků zdravého životního stylu ve světle jeho ekonomických přínosů.

Autor je ekonom České spořitelny a člen NERV