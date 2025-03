Na dluhopisovém trhu to není příliš jiné. Na přelomu roku analytici přemítali o možnosti překročení výnosu desetiletého amerického státního bondu přes pět procent. Nakonec trh nabral úplně opačný, jižní směr a koketuje s hodnotou čtyř procent na úrovni 4,2 procenta ročně.

V Evropě zase bylo téma „slabý ekonomický výkon a plány ECB dostat úrokové sazby níže“. Místo toho německý desetiletý státní dluhopis atakuje tříprocentní výnos, hodnotu naposledy pozorovanou okolo září 2023. A to jsou, mimochodem, nejvyšší hodnoty od roku 2011.

Natolik akcentovaný rozdíl mezi holubičí monetární politikou ECB a téměř jestřábím přístupem Fedu nyní, o pár měsíců později, vypadá nevýrazný. Trh pro letošek čeká tři snížení amerických sazeb o 25 bazických bodů a čtyři v Evropě (ECB již dvě z toho dodala).

Když už se o tom píše, je po všem

Co si z toho lze odnést? Spíše to připomenutí, že člověk neví, co bude, nikdy to nevěděl a vědět to nebude. A za druhé, že pokud cítíte, že s vašim názorem souhlasí každý, tak moc nevyděláte. Názor, který nezvedne ani jedno obočí, mnoho nadprůměrného nepřinese.

A kam dál? Až budou titulky novin plnit špatné zprávy o výkonu amerických akcií (technologie letos odepisují téměř deset procent) a o tom, jak jim Donald Trump škodí, bude čas navyšovat akcie USA. V našem smíšeném portfoliu jsem se technologickému sektoru vyhýbal poslední dobou jako čert kříži. Ale teď už možná nastal čas. Udělali jsme první nákupy.