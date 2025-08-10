Praha se dočká nového dálničního mostu přes Vltavu. Tady je pět finálových návrhů
Na severu Prahy se připravuje stavba, která změní tvář města i dopravu v metropoli. Nový dálniční most přes Vltavu, klíčová součást Pražského okruhu, má po téměř sto letech plánování konečně získat konkrétní podobu. Z mezinárodní architektonické soutěže vzešlo pět finalistů, jejichž návrhy spojují technickou funkčnost s estetickou hodnotou. Verdikt padne v září 2025, samotná stavba za dvě miliardy korun má začít v roce 2027.
Článek původně vyšel na webu Živě.cz.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stojí před finálním rozhodnutím, jakou podobu získá nový most přes Vltavu, který se stane klíčovou součástí Pražského okruhu v úseku 519 mezi Suchdolem a Březiněvsí. Plány na most v této lokalitě existovaly již ve 30. letech minulého století. Termín pro výběr jednoho z pěti finálových návrhů je stanoven na konec září 2025.
Z patnácti návrhů vybrali pět
Celému procesu předcházela mezinárodní architektonická soutěž, což je u dálničních mostů v našich končinách premiéra. Soutěž byla dotována celkovou částkou 20 milionů korun, přičemž nejvýše oceněný návrh získá 5 milionů. ŘSD plánuje všechny návrhy představit veřejnosti na výstavě, o jejímž konání jedná například s Národním technickým muzeem.
Z původních patnácti odevzdaných návrhů vybrala odborná porota, složená ze zástupců ŘSD, Prahy, expertů z ČVUT i předních architektů, pětici nejlepších. Tento přístup ukazuje snahu skloubit ryze technickou funkci s estetickou hodnotou, což si takto exponovaná stavba bezesporu zaslouží.
Přemostění vltavského údolí o délce bezmála 600 metrů se bude klenout nad hladinou řeky ve výšce 80 metrů. Mostní konstrukce ponese tři jízdní pruhy v každém směru a počítá se i s plnohodnotným prostorem pro pěší a cyklisty, kteří tak získají nové propojení mezi oběma břehy. Předpokládané náklady se pohybují kolem dvou miliard korun bez daně z přidané hodnoty.
Poslední dílek skládačky
Největší pozornost na sebe strhl návrh sdružení firem Stráský, Hustý a partneři a Studio acht, který porota ocenila nejvýše. Jeho hlavní předností je řešení bez masivních pilířů v údolí řeky, což znamená citlivější zasazení do chráněné krajiny. Jak uvedl ministr dopravy Martin Kupka, jde o velmi organické a cenné řešení. Porota sice připustila možné vyšší náklady kvůli delšímu rozpětí, ty jsou však podle ní vyváženy mimořádným ekologickým přínosem.
Finální verdikt však ještě nepadl. ŘSD nyní musí pečlivě zvážit nejen architektonickou kvalitu, ale i kritéria jako je technická proveditelnost, udržitelnost a samozřejmě investiční i provozní náklady. I ostatní návrhy, které postoupily do finále (od studií Valbek, COWI Czech Republic, 2T engineering & TOP CON SERVIS a ov architekti & V–CON) mají své silné stránky, ať už jde o jednoduchost konstrukce, rychlost výstavby nebo velkorysé řešení pro pěší a cyklisty.
Tato stavba je posledním dílkem skládačky pro zkompletování severní části Pražského okruhu, který po dokončení bude měřit přes 83 kilometrů, z nichž je aktuálně hotová zhruba polovina. Samotná realizace mostu by měla začít v roce 2027 a cílem je, aby celý Pražský okruh sloužil řidičům v letech 2030 až 2031.