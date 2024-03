Schodek veřejných financí by měl letos klesnout na 2,2 procenta hrubého domácího produktu, a bezpečně se tak vejít do známého evropského pravidla tří procent. To však vzhledem k aktuálnímu vývoji nemusí být tak samozřejmé, jak se ještě na podzim mohlo zdát. Odkud přicházejí případná rizika?