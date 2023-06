Rozpočtové škrty přicházejí pozdě, o to víc budou bolet | e15.cz

Jednak Deník N zveřejnil červnový návrh státního rozpočtu na příští rok, kde se škrtají výdaje ještě více než v inkriminovaném balíčku, jednak odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí údaje o hospodaření státu na leden až květen letošního roku s deficitem 274,1 miliardy korun. To je jen zhruba o dvacet miliard méně, než je plánovaný deficit za celý letošní rok. Ministr financí Stanjura slíbil vzápětí další škrty ve výdajích ještě v letošním roce.

Předčasný poplach

V médiích se pak rychlé letošní škrtání tak nějak smísilo s návrhy na příští rok a vyvolalo to poprask kolem děsivého škrcení, které nás čeká. Proto je dobré si to trochu rozdělit, abychom tomu lépe porozuměli.

V červnu ministerstvo financí dává dohromady první verzi státního rozpočtu na další rok. V zásadě jde o nástřel příjmů a výdajů, o nichž se pak vede ve vládě diskuse celé léto. Ministerstvo na počátku podstřelí výdaje a schová si pár desítek miliard do šuplíků na pak, zatímco resorty v požadavcích navrhují o desítky miliard více. Během celého léta pak příslušní náměstci jednotlivých resortů vyjednávají na financích. Na něčem se shodnou a na něčem ne. To pak řeší vláda, která teprve v srpnu dohodne nějakou výši celkového salda. V té době už jsou zpřesněné prognózy růstu ekonomiky, od nichž se odvíjejí příjmy rozpočtu. A do konce září pak vzniká konečný návrh státního rozpočtu na další rok.