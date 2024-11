Síkelův super kšeft aneb No nekup ten plynovod, když ti ho lidi zaplatí

Státní akciovka ČEPS se pochlubila výroční zprávou za loňský rok a vykázala poněkud překvapivě nebývalý zisk skoro dvaceti miliard korun. Zaplatí z něj daň čtyři miliardy, ale to není tak zajímavé jako zdroj tohoto zisku, kterým je tzv. výhodná koupě. Podle účetních firmy totiž nákup plynovodů NET4GAS a plynových zásobníků Gas Storage byl za hubičku a jejich skutečná cena je o více než patnáct miliard vyšší. A čerstvý eurokomisař Josef Síkela, kterého jsme opakovaně kritizovali za nevýhodnou akvizici, se hned na sociálních sítích poplácal po ramenou a na kritiky udělal dlouhý nos. „Vidíte, jaký to byl super kšeft?“

No tak určitě. Kšeft to byl, ale pro někoho úplně jiného, než jsou čeští spotřebitelé plynu. Ve výroční zprávě se ten výhodný nákup a překvapivý zisk celkem srozumitelně vysvětluje: „Zisk z výhodné koupě vznikl zejména promítnutím očekávané změny metodiky cenové regulace v souladu s mezinárodní metodikou NC TAR, což mělo vliv na maximální povolené výnosy a ziskovost použitou v ocenění. Dále byl zisk z výhodné koupě způsoben promítnutím cenového rozhodnutí na rok 2024 do ocenění.“ Takže výhodná koupě vznikla tak, že Síkela koupil firmu, jejíž prakticky jediné tržby jdou od domácích spotřebitelů, jimž Síkelovi podřízený Energetický regulační úřad loni zvedl pro letošek poplatky za přepravu a distribuci o více než 38 procent, z čehož nemalá část prostě teče do NET4GAS a plynových zásobníků. Letos je ERÚ mírnější a zdražuje regulované poplatky o patnáct procent.

V roce 2025 bude muset ČEPS splatit prvních deset miliard korun dluhů NET4GAS. Nebo je přefinancovat jinou půjčkou. Při meziročním růstu dluhu o více než polovinu ze 43 na 64 miliard se především z titulu převzetí dluhů koupených firem papírové zhodnocení drženého majetku nepochybně hodí.

To však nic nemění na tom, že spotřebitel bude platit dluhy plynárenské společnosti, které platit nemusel, pokud by ji tak „výhodně“ nenakoupil a nechal vyřešení problému na soukromé firmě.

Jak již loni proběhlo médii, EPH Daniela Křetínského (je majitelem společnosti CNC vydávající Reflex), které mělo o NET4GAS zájem, nabídlo za polovinu akcií pět miliard korun, ale za podmínky, kdy věřitelé odepíší alespoň dvě třetiny dluhu. Příliš bolestné by to pro ně nebylo. Většinou si na očekávanou ztrátu již vytvářeli rezervy nebo pohledávku za NET4GAS prodali spekulantům s podstatnou slevou v řádu desítek procent. Akvizice státem pro prodávající i věřitele z tohoto pohledu byla darem z nebes, protože státem vlastněný podnik prostě nemůže nezaplatit sto procent svých závazků i s úrokem. A kde na to vezme, je asi každému jasné při prvním pohledu na cenové výměry ERÚ.