Sůl místo vody. Jak může Čína zachránit jadernou energetiku | e15.cz

Ohrožení bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny kvůli protržení přehrady Kachovka, nenadálá sucha i úbytek vody v řekách kvůli globálnímu oteplování. To všechno ukazuje na zásadní spojitost mezi jadernou energetikou a vodou jako chladícím médiem při výrobě elektřiny z „jádra“. I ČEZ velmi pečlivě počítá, zda bude voda z řeky Jihlavy i v budoucnu stačit k tomu, aby „uchladila“ nové bloky Dukovan. Novou nadějí by se mohly stát takzvané „solné reaktory“, které vodu k chlazení nepotřebují. Jejich případné využití ale z velké části závisí na výsledcích experimentu, který se právě odehrává v Číně.

O tom, že je voda pro budoucnost jaderné energetiky zcela zásadní, svědčí mimo jiné i nedávné problémy francouzské jaderné energetiky. Ve Francii, kde takřka 70 procent spotřeby elektřiny pochází z jaderných zdrojů, musely některé elektrárny v létě kvůli suchu a nedostatku vody omezit výrobu, dalším umožnila provoz jen výjimka ministerstva životního prostředí. Ta dovolila elektrárnám Saint-Alban, Tricastin, Bugey, Blayais a Golfech vypouštět odpadní vodu zpět do řeky, i když teplota vody v řece přesahovala stanovené ekologické limity. A ve Francii se nyní jedná o tom, že by se z této výjimky mohlo stát pravidlo, jinak do budoucna hrozí jadernému sektoru velké problémy.