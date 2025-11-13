Pouštní megapole The Line má obří problémy. Saúdská Arábie dramaticky osekala plán projektu Neom
Saúdská Arábie dala další stopku jednomu ze svých nejambicióznějších projektů za více než dva biliony dolarů. Výrazně omezuje podobu The Line – budovy, respektive „lineárního města“, které se původně mělo rozprostírat v délce 170 kilometrů, informoval list Independent.
Futuristický projekt byl poprvé představen v roce 2016 jako součást vize korunního prince Muhammada bin Salmána. Jedním z cílů ambiciózního města bylo diverzifikovat saúdskou ekonomiku, která je výrazně závislá na ropě, směrem do nemovitostí. Nyní se však zdá, že Rijád změnil priority.
„Utratili jsme příliš mnoho peněz,“ prohlásil jeden ze saúdských představitelů na významném investičním fóru, které se konalo minulý týden. „Spěchali jsme rychlostí 170 kilometrů za hodinu. Nyní máme deficit. Musíme přehodnotit priority,” dodal.
Město budoucnosti v poušti spíše nevznikne
The Line bylo koncipováno jako futuristické lineární město v poušti u Rudého moře. Podle původních plánů měla zdánlivě „nekonečná” budova pojmout devět milionů obyvatel, což je více než čtvrtina obyvatel Saúdské Arábie. Ve městě neměly být žádné silnice, auta ani emise a podle plánů měla být celá stavba napájena ze stoprocentně obnovitelných zdrojů.
The Line mělo dosahovat délky 170 kilometrů a šířky 200 metrů. Až 95 procent území megapole mělo být vyhrazeno pro přírodu. Podle britského deníku The Times ale projekt pojme jen zlomek plánované populace. Budovu, která bude dlouhá „jen několik kilometrů”, by nakonec mělo osídlit jen zhruba 300 tisíc lidí.
Megapole byla jen jednou z několika součástí projektu s názvem Neom na vybudování futuristických měst v provincii Tabuk. Saúdská Arábie čelila kritice za to, že z této oblasti násilně vystěhovala tisíce lidí, aby uvolnila místo pro výstavbu.
The Line zasáhly klesající ceny ropy
Klíčový poradce korunního prince, americký manažer Jerry Inzerillo, řekl deníku The Times, že země „mění kurz“, protože království pocítilo finanční dopady propadu cen ropy. Když byla v roce 2016 představena Vize 2030, ceny ropy se v průměru pohybovaly kolem 100 dolarů za barel; od roku 2022 ale nedosáhly trojciferných hodnot.
„Nutí vás to být konzervativnější,“ řekl Inzerillo, který vede projekt Diriyah, město uvnitř metropole Rijádu v hodnotě 63 miliard dolarů, jehož dokončení se očekává v roce 2030.
Problémům čelí i další gigaprojekty. Je možné, že Saúdům se nepodaří dokončit chystaný skiareál Trojena. Vzhledem k suchému podnebí a nízkým sněhovým srážkám v oblasti se stává zásobování vodou pro výrobu umělého sněhu klíčovým problémem. I když se v zimě teploty mohou dostat pod nulu, přirozený sníh pro provoz skiareálu nestačí. Výstavba v obtížném terénu a vysokých nadmořských výškách přidává další logistické výzvy.
Navíc, realizace se potýká s rostoucími náklady a finančními problémy způsobenými opět poklesem cen ropy, což může ohrozit jeho dokončení včas na plánované Asijské zimní hry 2029. Pokud nebude skiareál připraven včas, Saúdská Arábie bude muset hledat alternativní řešení pro pořádání her.
Saúdská Arábie investuje do AI
Země se proto po zpoždění několika gigantických projektů údajně rozhodla přeorientovat své finanční prostředky a namísto toho se zaměřit na investice do umělé inteligence a datových center poháněných uhlovodíky, řekl agentuře Reuters nejmenovaný zdroj.
Na investičním fóru, které se minulý týden konalo v Rijádu, zaznělo, že další strategie bude oznámena „velmi brzy“. Království se v mezičase rovněž pustilo do řady nových projektů s pevnými termíny, jako je mistrovství světa ve fotbale mužů v roce 2034, pro které má být postaveno hned 11 stadionů.