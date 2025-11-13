Český trh zlákal dravce na trhu s dobíjením e-aut. Startup Electra slibuje ultra rychlosti za příznivé ceny
Na český trh oficiálně vstoupil nový hráč v segmentu nabíjecích stanic pro elektromobily. Je jím francouzský startup Electra, který sází na ultrarychlé dobíjení, uživatelský komfort a transparentní ceny. První stanici plánuje v Česku otevřít ve druhém čtvrtletí příštího roku.
Jednou z hlavních předností nabíječek Electry má být jejich vysoká rychlost. Výkon až 400 kW má během dvaceti minut dobít auto tak, aby zvládlo ujet 400 kilometrů. „Jsme síť ultrarychlého nabíjení orientovaná na města, určená pro řidiče, kteří nemohou nabíjet doma. Naše stanice budou umístěny tam, kde lidé běžně tráví čas – v nákupních parcích, u supermarketů, restaurací, hotelů, fitness center, v business zónách a na vybraných koridorech mezi městy,“ říká manažer expanze společnosti v Česku Břetislav Mazgaj.
První tuzemské dobíjecí stanice Electry se mají objevit v Praze a dalších velkých městech, ale i na klíčových dálničních tazích. „V roce 2026, kdy zahájíme plný provoz, otevřeme několik městských hubů a minimálně jednu dálniční lokalitu,“ dodává Mazgaj s tím, že do roku 2030 chce mít firma v Česku celkem 80 dobíjecích míst, zajistit celostátní pokrytí a stát se lídrem v oblasti ultrarychlého nabíjení.
Technologie a nízké ceny
Electra se chce v tuzemsku postavit do pozice disruptora – tedy proměnit trh s dobíjením elektroaut, a to kromě rychlosti nabíjení i technologickými inovacemi. Jednou z nich má být aplikace, přes niž si zákazník dopředu rezervuje konkrétní nabíjecí místo.
Jednotlivé stanice také dokážou automaticky detekovat vozidla, a když se k nabíječce vrátí, systém je po připojení rozpozná a zahájí doplňování energie. Nabíječky mají mít i funkci bateriového vyrovnání zátěže, která zvyšuje životnost baterií v autech.
Rychlonabíječky francouzského startupu Electra disponují mnoha technologickými vychytávkami |
Firma si chce zákazníky získat i přívětivými cenami, a to i přesto, že energie v nabíječkách má pocházet výhradně z obnovitelných zdrojů. „Naše cenová dostupnost vychází z efektivního provozního modelu – chytré řízení výkonu, bateriová integrace, vlastní software, prediktivní údržba a úspory z rozsahu,“ uvádí šéf Electry v Rakousku Sébastien Aldegué.
Například právě v sousedním Rakousku může zákazník u společnosti nabíjet nejlevněji už za 0,39 eura, tedy asi 9,5 koruny za kilowatthodinu, pokud má měsíční předplatné za 10 eur, tedy necelých 250 korun. Kdo chce v zemi nabíjet bez předplatného a bez aplikace Electry, zaplatí za kilowatthodinu v přepočtu zhruba 15,5 koruny. Ceny pro český trh však startup zatím nezveřejnil.
Pro srovnání: největší český provozovatel veřejných nabíječek, skupina ČEZ, nabízí v tarifu Premium za 300 korun měsíčně nabíjení už za osm korun za kilowatthodinu. Tato cena však platí při nabíjení s výkonem do 49 kW. Pokud chce zákazník dobíjet rychlostí vyšší než 150 kW, stojí ho v tomto tarifu kilowatthodina 13 korun. Neregistrovaní klienti pak u ČEZ při zmiňovaných rychlostech platí 10, respektive 20 korun.
Motivací je Škodovka
Důvodem, proč Electra vstupuje do Česka, je zejména přítomnost Škody Auto a její vize elektromobility. „Škoda Auto je klíčovým hráčem s vizí, která se shoduje s naší – tedy urychlit přechod na elektromobilitu a zpřístupnit nabíjení široké veřejnosti,“ vysvětluje Aldegué.
Trh s elektromobily v Česku v poslední době roste. Od začátku letošního roku do konce října bylo registrováno téměř 11,5 tisíce elektromobilů, zatímco loni ve stejném období zhruba 8 700. Jejich celkový počet v září přesáhl 52 tisíc, zatímco na konci loňského roku činil asi 36 tisíc.
Nejvíce nabíječek pro elektroauta provozuje v Česku již zmiňovaná skupina ČEZ – konkrétně přes devět stovek. Následuje PRE, která jich má více než 800. Dalším významným hráčem je E.ON s více než 650 dobíjecími body. Celkem je na tuzemských silnicích veřejných stanic přes tři tisíce.
Startup Electra, založený v roce 2021, má aktuálně přes 500 nabíječek v devíti zemích západní Evropy – kromě domovské Francie například v Německu, Rakousku, Španělsku či Belgii. Od svého vzniku již firma získala investice přesahující jednu miliardu eur. Jejím hlavním investorem je nizozemský správce penzijních aktiv PGGM, který jí loni poskytl přes 300 milionů eur. Do roku 2030 chce mít Electra po Evropě 1 500 nabíjecích stanic.