Konec radarů a zisků z pokut? Je to šikana, naříkají na plán Babišova týmu starostové i za ANO
Ještě ani formálně nevznikla, přesto už stihla formující se nová vláda Andreje Babiše (ANO) nakrknout značné množství obcí. V programovém prohlášení totiž počítá s tím, že zisky, které plynou z měření rychlosti automobilů a potažmo z výběru pokut od řidičů, už nebudou zůstávat obcím. Místo toho mají nově putovat do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Starostové, které e15 oslovila, vidí v plánu šikanu obcí, které už nyní suplují stát v jiných oblastech, které musí dotovat z vlastního rozpočtu.
Takovýchto radarů míjí řidiči v Česku asi čtyři stovky. Řada obcí do jejich pořízení i chodu investuje značné prostředky. Výměnou za ně dostává zvýšenou bezpečnost na silnicích i velmi zajímavé příjmy do rozpočtů, a to až v řádu desítek milionů korun.
Zatímco nyní zůstává veškerý výtěžek obci, nově by měl putovat veškerý čistý zisk - tedy výnos po odečtení nákladů na platy úředníků, nájem a servis radarů - do fondu, z něhož stát platí výstavbu dálnic či železnic.
„Samozřejmě se nám to nelíbí, budeme proti tomu stejně jako většina obcí,“ říká pro e15 starosta města Hranice Daniel Vitonský (ANO). Stejně jako další oslovení tvrdí, že jde obci primárně o bezpečnost, nikoliv o zisk.
„Suplujeme tímto způsobem práci policie, která má sama nedostatek lidí. Přestupková agenda je přenesenou působností státu, jehož příspěvek na platy, provoz či techniku už nyní nedostačuje. Jen naše město to stojí patnáct miliionů ročně navíc,“ uvádí Vitonský s tím, že i z tohoto důvodu by měly zisky z radarů zůstat v obci.
„Novináři neradi slyší, že nám nejde o peníze, nerýžujeme tu miliardy. Na řadě měřených úseků jsme ztrátoví, protože si na ně řidiči zvykli, a naopak je dotujeme, aby se v místě jezdilo dle předpisů. Pokutu vybereme v těchto místech nanejvýš jednu denně, provoz vyjde dráž,“ dodává pro e15 starosta Říčan David Michalička (Klidné město).
Měřené úseky a radary: bezpečnost, byznys, nebo obojí?
Tvrdí, že obec loni vykázala zhruba dvanáctimilionové příjmy z měření, na které vynaložila pětimilionové výdaje, takže dosáhla asi sedmimilionového zisku. Jen na území Říčan se nachází vyšší desítky kamer, které měří rychlost v jedenácti úsecích - i proto se jí přezdívá Radarov.
„Pokud nás chce stát připravit o příjmy, tak doufám, že vláda pokryje i náklady na radary,“ dodává Michalička s tím, že obec do zařízení investovala miliony korun. Mimo jiné i do datových úložišť, které shromažďují data z kamer.
Plán formující se Babišovy vlády se nelíbí ani starostce Vimperka Jaroslavě Martanové (STAN). „Stát bere nám jako obcím čím dál více prostředků, takže se s nařízením rozhodně neztototžňuji. Výnosy z pokut mají vždy příslušet orgánu, který agendu vykonává. Stát přece nemůže chtít po obcích, aby si zařídily bezpečnost, a zároveň jim brát zisk,“ dodává.
Vimperk měří například ve dvou úsecích poblíž škol, kde mělo díky zavedení radarů ubýt dopravních přestupků o více než čtyřicet procent. „Předloni činil zisk asi devatenáct milionů, loni 8,5, letos do konce září to bylo 4,2 milionu. Kdyby to byl takový byznys, jak říkají, tak bychom nedávali všude velké cedule ,úsekové měření’,“ dodává Martanová. Rozpočet Vimerka loni činil 400 milionů korun, radary se tak na něm podílí ze dvou procent.
„Ze zkušeností vím, že veškeré kamerové systémy v obcích mají pozitivní vliv na chování řidičů a osobně s nimi souhlasím typicky u škol či školek. Je ale také pravda, že některé obce umísťují zařízení leckdy nesmyslně, například na výjezdu z obce, kde hrozí minimální škodlivost společnosti. Tam je to spíš o byznysu,“ říká dopravní policista, který si nepřál být jmenován.
Připomíná, že obecní kamery také pomáhají policii při objasňování některých dopravních nehod. Třeba i v případech, kdy policie dohledává pachatele, jenž z místa nehody ujel.
Plán, na který upozornil web iDNES.cz, nicméně zástupci vznikající Babišovy vlády hájí. „Pokuty z radarů jsou dnes jakousi daní, na které některá města a obce vydělávají. Jsou často na nesmyslných místech, kde žádné nebezpečí nehrozí, jen proto, aby se na nich dalo rýžovat. To musí skončit. Pokud tedy radar je ziskový, ten zisk dostane stát, který ho zase do silnic vrátí,“ řekl webu předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný.