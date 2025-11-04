V zelené pasti. Proč byly emisní povolenky jedním z klíčových témat voleb?
Emisní povolenky na otop a pohonné hmoty nazývané ETS2 vzbuzují vášně nejen v Česku, ale i v dalších chudších zemích Unie, protože znamenají růst životních nákladů, v dosavadní podobě až likvidační. U nás byly jedním z klíčových témat voleb a pomohly je prohrát končící vládní koalici, protože ta stála u jejich konečného schválení v Bruselu, píše Reflex.
Že emisním povolenkám otevřel dveře Andrej Babiš a jeho vláda přijetím samotného Green Dealu v roce 2019 a pak o dva roky později při schválení klimatického zákona EU, už skoro nikdo nebere na vědomí, protože tenkrát se o povolenkách a zdražování nemluvilo.
Fialova vláda povolenky odkývala, nicméně se při definitivním schválení legislativy k ETS2 už rozhodovalo většinovým hlasováním, takže jí nic moc jiného nezbývalo. Byť hladký souhlas bez protestů byl možná až zbytečnou kapitulací, která stála vládu politické body.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!