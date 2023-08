Vzniká solidní podhoubí pro obnovení silného růstu cen nemovitostí | e15.cz

Intenzita mezičtvrtletních poklesů se však bude postupně zmírňovat. Ve výsledku tak bude celkové snížení cen jen velmi mírné. Odhadujeme, že na konci letoška dosáhne pokles cen 4,5 procenta. Přestože korekce cen nemovitostí bude jen mírná, tak spolu se solidním růstem mezd, který očekáváme pro letošní a příští rok, povede k pokračujícímu zlepšování cenové dostupnosti bydlení v tuzemsku, která se však stále řadí mezi jedny z nejhorších v rámci zemí EU či OECD.

V příštím roce by podle nás mělo dojít k obnovení poměrně svižného růstu cen nemovitostí. Zaslouží se o to jednak oživení hypotečního trhu v souvislosti s námi předpokládaným začátkem uvolňování měnové politiky, ale také v současné době téměř zmrazená výstavba nových bytů. Nesoulad mezi poptávkou a nabídkou po vlastnickém bydlení, který u nás panuje již delší dobu, se tak zřejmě ještě prohloubí. Poptávka po vlastnickém bydlení je stále silná a v EU nadprůměrná. To ukazuje poslední šetření EU z roku 2021, podle kterého více než 78 procent domácností žije ve vlastním. V Maďarsku, Polsku a na Slovensku je však podíl vlastnického bydlení ještě větší.

Na straně nabídky bude na růst cen tlačit omezená letošní a loňská rezidenční výstavba. Za letošní první polovinu roku bylo oproti stejnému období loni zahájeno o pětinu méně bytů, přičemž ochlazování výstavby je zřetelné již od poloviny loňska. Ani nově vydaná stavební povolení nenasvědčují rychlému obnovení výstavby. Počet nových stavebních povolení vydaných na výstavbu bytových domů je hluboko pod průměrem posledních let a nejnižší od roku 2016.

Podmínky pro výstavbu se však zlepšují. Dezinflační proces je zřetelný i ve stavebnictví, kde nadále zmírňuje meziroční růst cen vstupů a stavebních prací. Se začátkem příštího roku se podle nás zároveň zlepší podmínky financování s poklesem úrokových sazeb, byť cizoměnové financování, které je v odvětvích spojených s nemovitostmi často relevantní, zůstane kvůli utaženější zahraniční měnové politice dražší.

Slabší výstavba a oživení poptávky po nemovitostech v příštím roce podpořené rozpouštěním vysokého stavu nadměrných úspor, které domácnosti naakumulovaly od dob pandemie, tak tvoří poměrně dobré podhoubí pro obnovení silného růstu cen nemovitostí.

Autor je ekonom Komerční banky