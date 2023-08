Lov na akcie může na trzích začít závěrem srpna | e15.cz

Například taková Meta od začátku roku přidává přes 150 procent. Jak je to možné? Obecně je třeba říci, že zrovna Meta byla na konci loňského roku stlačena dolů až neadekvátně. Ale když to zobecníme, řada investorů stála ze začátku roku opodál a obávala se dalšího růstu sazeb a negativního dopadu na ekonomiku, tím pádem očekávala pokles akciového trhu. A ten nepřišel.

Takže klasicky, jako se děje vždy, syndrom „ujíždějícího vlaku“ způsobí naskakování dalších a dalších investorů a posouváme se postupně nahoru. Pak začnou pochybovat i ti, kteří byli super přesvědčeni, že akcie musejí klesnout. A raději si něco koupí a opět se trh přizvedne nahoru.

Pak to vystresuje i shortaře, protože pozice jde proti nim, a své pozice v rámci disciplíny raději zavřou. K tomu přicházejí z ekonomiky relativně dobré zprávy, žádná recese, zaměstnanost solidní, lidé stále relativně utrácejí a mají co utrácet. A jsme tam, kde jsme, od začátku roku index S&P roste o více než 16 procent, evropské akcie o více než 14 procent.

Ale teď už jsme přece jen všichni relativně nákupy nasycení, vnímáme, jak trhy rostly od začátku roku, poměřujeme i riziko akcií s tím, co nesou americké státní desetileté dluhopisy – okolo čtyř procent ročně. Do toho se úplně nečekalo snížení ratingu USA od Fitche, ani zavedení windfall tax na banky v Itálii. Semínko nervozity je zaseto, začíná se prodávat. Možná je korekce akciových trhů před námi, a srpen tak skončí v červených číslech.

Nebylo by to nic nezdravého, tak to chodí, akcie neznají jen jeden směr, respektive jsou na nich vždy alespoň nějaké zuby způsobené výkyvy. Ale pro dlouhodobé hráče, a tam bychom se měli řadit i my v J&T, to bude příležitost. Dokoupit akcie, které jsme vyprodali nebo nám dříve utekly až moc vysoko z našeho pohledu a staly se dostupnějšími, valuačně atraktivnějšími. Tak třeba následující měsíc dva budeme mít před sebou období, kdy je potřeba portfolia doplnit. Já na to čekám. Jsme na lovu.

A na co číháme? Je toho více, například švýcarská UBS, řada firem obchodovaných na britském trhu, ať už dividendových hráčů, či z menších indexů, některé řecké akcie, v USA pak čekám na příležitost vrátit se do Applu.

Také máte své favority, u kterých čekáte na lepší cenu? Tak teď v nejbližších týdnech a měsících dávejte pozor, ta šance si něco pěkného „ulovit“ podle mě přichází. Budeme tak na lovu spolu.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti.