Akcie, měny & názory Jána Hladkého: Věčná cesta za štěstím | E15.cz

Zeštíhlení se projeví i v rozvaze, jelikož rizikově vážená aktiva dotčených segmentů se mají zkrouhnout až o 40 procent. Destilovanou esenci těchto dílčích kroků pak představuje cíl vytáhnout návratnost vlastního kapitálu k osmi procentům do roku 2022. Jen pro připomenutí, nyní jsme v záporu.

Co si má o plánu myslet takový obyčejný akcionář nebo potenciální investor? Prvně, že se v něm skrývá spousta malých i velkých háčků. Všechno totiž bude záviset na reálné exekuci. Otázkou je například, jak chce management s osekaným personálem a podnikáním dosáhnout alespoň mírného růstu tržeb. Zanedbatelné nejsou anirestrukturalizační náklady čítající 7,3 miliardy eur. Zároveň je však nutno dodat, že se konečně hnuly ledy a management vyložil karty na stůl. Podobné transformace navíc již u různé konkurence uspěly. Ve výsledku je to určitě lepší, než co měli akcionáři ve svých rukou doteď.

Autor je analytik Patria Finance