Akcie, měny & názory Jany Steckerové: S ECB letos nuda nebude | E15.cz

V příštím roce bude totiž končit program ECB s názvem TLTRO2. Prostřednictvím něho pumpovala peníze do evropského bankovního sektoru. Vzhledem k tomu, že v červnu letošního roku splatnost peněz spadne pod jeden rok a komerční banky si je nebudou moci započítávat do ukazatele čistého stabilního financování, budou muset začít shánět likviditu jinde. To by se mohlo ukázat jako problém především pro italské banky, které drží 40 procent z celkového balíku těchto peněz. A ten není zrovna malý. Přestavuje 736 miliard eur. Předpokládáme proto, že ECB italské banky ve štychu nenechá a na svém březnovém zasedání další program TLTRO spustí.

Kromě březnového zasedání bude zajímavé i to zářijové a prosincové. V září podle nás ECB zvýší depozitní sazbu o 15 bb, přičemž v prosinci zvedne všechny tři klíčové sazby o 25 bb. Díky tomu by se depozitní sazba konečně mohla dostat ze záporu. A aby toho nebylo málo, současnému prezidentovi ECB Mario Draghimu končí v závěru roku volební období. Výběr jeho nástupce však bude do značné míry i otázka politická. Bude záležet, jak dopadnou letošní volby do Evropského parlamentu a kdo v rámci EU získá klíčové pozice.

Už teď je ale jasné, že s ECB se letos opravdu nudit nebudeme.

Autorka je ekonomkou Komerční banky