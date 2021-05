Akcie, měny & názory Jiřího Polanského: Zvýší ČNB sazby již v červnu? | E15.cz

Začátek zvyšování sazeb v české ekonomice se blíží. Inflační tlaky se začaly znovu zvyšovat, což by mělo již relativně brzy vyústit opět ve skoro tříprocentní inflaci spolu s tím, jak se do cenového vývoje bude přenášet ekonomické oživení, (očekávaný) růst cen ve službách nebo vysoká poptávka domácností, která bude podpořená nízkou mírou nezaměstnanosti, rozpouštěním dočasně vysokých úspor či zrušením superhrubé mzdy.

Také tón ČNB během poslední tiskové konference na mě působil oproti minulým zasedáním více optimisticky. Stále samozřejmě platí, že nevíme, jak bude vypadat vývoj pandemie v následujících měsících, ale vzhledem k aktuálnímu vývoji v ekonomice a očekávanému vývoji očkování by bankovní rada nemusela ohledně začátku zvyšování sazeb již příliš čekat. A cítí to tak pravděpodobně i trhy, protože koruna dále posílila až k hladině 25,60.

Otázkou nyní je, zdali se ČNB neodhodlá k růstu sazeb již v červnu. My i nadále čekáme první zvýšení sazeb spíše až v srpnu, kdy ČNB bude mít k dispozici novou prognózu a také více informací ohledně vývoje pandemie a očkování, a to jak z ČR, tak i ze světa. A také na konci července vyjde první odhad růstu HDP za druhé čtvrtletí, což může být velmi důležitý dílek do skládačky.

Na druhou stranu ale pokud bude většina bankovní rady přesvědčena o potřebě začít zvyšovat sazby, není nutné pak již čekat a mělo by smysl to udělat hned (konec června versus začátek srpna už není takový rozdíl). A dat k takovému kroku by během června měla mít ČNB dostatek například ve formě řady předběžných indikátorů, které poskytují důležité informace jen s velmi malým časovým zpožděním. Pravděpodobnost června se tak po minulém týdnu významně zvýšila a případný růst sazeb by nás neměl až tolik překvapit.

Autor je ekonom České spořitelny