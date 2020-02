Akcie, měny | E15.cz

Ačkoliv v souvislosti s propadem průmyslu za prosinec je dobré připomenout, že vánoční období není ideálním indikátorem skutečné aktivity firem z důvodu různého čerpání dovolených a výkyvů v aktivitě. Dno si ale průmysl zatím hledá. Námi odhadované mezikvartální tempo HDP činí pro čtvrté čtvrtletí pouze 0,2 procenta, což s ohledem na nejistotu těchto údajů znamená, že by růst klidně mohl skončit na nule či v záporu.

Na druhou stranu spotřeba domácností má šanci překvapit pozitivně, protože v předchozím čtvrtletí vykázala mezikvartální stagnaci, což nemá dobrý ekonomický důvod.

Proto by výsledek za čtvrté čtvrtletí mohl být o to lepší. Důležité je, že z pohledu střednědobých cyklů by ekonomika nyní mohla být na dně a růst v dalších kvartálech by mohl být rychlejší. Ale zde přece jen s mírnou skepsí pozorujeme prognózu ČNB, která pro začátek roku čeká výrazné oživení.

Z pohledu měnové politiky ale bude velmi zajímavé, jak dopadne zmiňovaný cenový vývoj za leden. Právě pohled na aktuální vývoj cen byl tím, co nakonec převážilo v rozhodování centrálních bankéřů. Lednová inflace by tak mohla být dobrým štemplem za tímto rozhodnutím, ale má také značný potenciál překvapit.

Autor je ekonom Komerční banky