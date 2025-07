6. místo: Hyundai Mobis, Jižní Korea

33 miliard eur

Významný hráč, a to i v Česku. V Nošovicích dodává díly do závodu automobilky Hyundai, mimo jiné bateriové systémy do čistě elektrických vozů Kona. Na globální scéně dodává moduly do podvozků, kapot, kokpitů, pokročilé senzory, světla, palivové články nebo roboty pro logistiku. Konkrétně autonomní kolaborativní roboty do fabrik, které spolupracují s lidmi.

Hyundai Mobis v Nošovicích. | Zdroj: Profimedia